Arthur Clarke, científico: “Si un docente puede ser sustituido por una máquina, debería ser sustituido”

El famoso escritor y científico británico Arthur Clarke supo ser uno de los grandes representantes de la ciencia ficción dura, aquella que tiene vinculaciones con la real. Sin embargo, no solo se hizo famoso por sus novelas, como la que inspiró “2001: Odisea en el espacio” , sino que también llevó a cabo predicciones que muchas veces fueron muy parecidas a lo que sucedió en el mundo actual.

De hecho, no se trataba de adivinanzas místicas, ya que eran proyecciones con sustento y razonadas. De hecho, el oriundo de Minehead mezclaba física, ingeniería y su propia imaginación . Una de sus frases más provocadoras fue: “Un profesor que pueda ser sustituido por una máquina, debería ser sustituido”. Si bien fue entendida por varios pensadores como una crítica a los docentes, encerraba una filosofía más profunda .

Su significado iba más allá. El autor consideraba que la tecnología debía encargarse de las cuestiones repetitivas, memorísticas, estandarizables y medibles, como si fuese una transmisión básica de información mediante herramientas. De hecho, un aparato podría efectuar todas esas tareas sin cansarse, personalizarlo al ritmo del alumno y mucho más rápido que un educador convencional.

Por ello, advertía que si un profesor solo leía un manual, dictaba lo mismo todos los años, impartía los mismos ejercicios y tomaba exámenes de memoria, era poco práctico y eficiente. El punto fuerte de su declaración es que lo verdaderamente humano en la educación es inspirar, detectar talentos, contener emocionalmente, fomentar el pensamiento crítico , convertir a los sujetos en seres sociales y hacer preguntas incómodas.

Como los artefactos no logran conectar con el sentimiento ni brindar experiencias enriquecedoras desde ese punto de vista, entonces es el maestro quien debe hacerlo, ya liberado de las situaciones mecánicas . Aplicado a hoy, esa reflexión tendría todo el sentido del mundo: un video puede explicar mejor una fórmula , una aplicación de celular puede corregir consignas, pero nadie reemplaza a un docente que otorga la capacidad de pensar.

Antes de que siquiera existieran, Clarke publicó un artículo en el que propuso que se colocaran satélites en órbita geoestacionaria para transmitir señales de radio y televisión a lo largo del planeta . De hecho, eso sucede con la TV satelital, el GPS, la Internet y transmisiones globales. Al mismo tiempo, describió una realidad en la que la sociedad tendría pantallas en casa, acceso a la información desde cualquier lugar y comunicación instantánea. Y lo hizo en los años 60...

Curiosamente, en “Odisea...” aparecen unas pantallas planas en las que los personajes son capaces de leer noticias, con similitudes a las tablets o iPads. El famoso HAL 9000 , incluso, es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de conversar, tomar decisiones importantes y cometer errores humanos. Por ello, el escritor exploraba constantemente el nexo entre personas y máquinas .

También habló de cómo la tecnología provocaría que la especie funcionara a modo de aldea conectada , como si fuese una comunidad sin restricciones. Justamente, atravesamos eso con las redes sociales, las videollamadas y la conexión en tiempo real. Su objetivo era extrapolar tendencias, hacer un análisis sociológico de los avances e imaginar consecuencias, ya sean drásticas o positivas.

Por ello, se suele decir que, además de un extraordinario novelista de ciencia ficción, fue un pensador brillante, que vaticinó cosas desde la lógica y no desde la fantasía. Y décadas atrás, casi sin querer, se aventuró a plantear el futuro de la educación y su metamorfosis .

