Tormentas fuertes en Buenos Aires: a qué hora se esperan este jueves 5 de febrero, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió su pronóstico del tiempo y reveló que se esperan tormentas fuertes para este jueves 5 de febrero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense.

De acuerdo a los especialistas del SMN, el mal tiempo comenzará durante la madrugada, donde se esperan entre 10% y 40% de probabilidades de tormentas aisladas, que se extenderán por la mañana.

En cuanto a las tormentas más fuertes , se estima que lleguen a la ciudad durante la tarde , y hay entre 40% y 70% de probabilidades. Luego, para la noche, las lluvias serán más leves, ya que solo se esperan chaparrones. La temperatura, en tanto, rondará entre 25° de mínima y 31° de máxima.

Fuente: TN