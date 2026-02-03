Alerta por un abusador en La Matanza: manoseó a una joven y escapó en bicicleta

Una joven denunció que fue manoseada por un hombre que circulaba en bicicleta cuando estaba por entrar a su casa en Villa Madero , partido de La Matanza .

La agresión sexual ocurrió el viernes, pero las imágenes del ataque se dieron a conocer en las últimas horas. En los videos se ve al hombre huir a toda velocidad del lugar.

La víctima hizo un descargo en las redes sociales, donde contó que todo sucedió en cuestión de segundos, en la esquina de Crovara y Blanco Escalada.

“Por favor, necesito que compartan lo que me pasó. El 30/1 estaba entrando a mi casa y un tipo me agredió sexualmente . “Lamentablemente, no pudieron agarrarlo”, escribió la joven.

En esa misma publicación, agregó: “Tengo 29 años y no sé cómo proseguir. Imagínense si le pasa a una nena. Compartan la cara del degenerado ”.

El hombre tenía puesta una remera color naranja, bermuda clara y una gorra. También llevaba una mochila.

La joven denunció el abuso en la comisaría de Villa Madero, aportó las imágenes y la Policía Bonaerense ya busca al agresor. Los vecinos aseguran que lo ven a menudo en la zona.

En diálogo con TN , Tatiana, la víctima, contó cómo fue el dramático momento que vivió. “No hay explicación a la sensación y situación que pasé, yo solamente fui a comprarle un regalo a mi mamá porque era su cumpleaños” , comenzó explicando.

“ Estaba ingresando a mi casa y ahí siento una palma que me toca de atrás, como se ve en el video. No reaccioné porque no esperás estar entrando a tu casa y que te manosee alguien de atrás”, dijo todavía impactada. “Lo salgo a correr y me quedo sin habla, no pude hacer nada, me agarró un ataque de panico, fue un shock tremendo”, lamentó. Sobre el final, Tatiana aseguró que en la comisaría de Villa Madero le advirtieron que hay otras denuncias sobre hechos similares en la zona pero el agresor todavía no fue identificado.

Fuente: TN