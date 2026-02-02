Alerta amarilla por calor extremo en CABA: cuál será el día más caliente de la semana y cuándo llegaría el alivio

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano comienzan la semana bajo alerta amarilla por calor extremo, en una situación que se pondrá agobiante con el transcurso de los días. Pero en el horizonte asoma un día que podría traer agua y alivio en el termómetro. Además, nueve provincias están en alerta por tormentas, lluvias y vientos fuertes este lunes 2 de febrero.

La jornada comenzó con cielo mayormente nublado en CABA, en una madrugada calurosa: la mínima fue de 23.6° a las 2 de la mañana. Se espera que la máxima llegue a 34° por la tarde, con viento del norte al noroeste de entre 13 y 22 km/h.

Esa previsión coloca a la Ciudad y a gran parte de la provincia de Buenos Aires en alerta amarilla por temperaturas extremas , con registros que pueden ser peligrosos, "sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En esa situación también están el norte y el centro-norte bonaerenses, así como una franja costera que llega a Tordillo. Quedan afuera las localidades balnearias de la costa atlántica.

En el AMBA las calles se pondrán aún más pesadas el martes . De acuerdo al pronóstico, ese día será el más caliente de la semana, con una máxima de 36 grados y una mínima de 24.

La situación apenas se modificará en los dos días siguientes: el miércoles, el termómetro irá de 24 a 33 grados, mientras que el jueves oscilará entre 25 y 33 grados.

Así, se perfila la tercera ola de calor de la temporada, si es que se confirma durante tres días consecutivos una mínima superior a 22 grados y una máxima por encima de 32,3 grados.

Pero el jueves también traería agua y, con las lluvias, una caída en las temperaturas. Ese día hay entre 10 y 40 % de probabilidades de chaparrones a lo largo de toda la jornada. Y el viernes se esperá que la temperatura mínima caiga a 21 grados y que la máxima llegue apenas a 28 grados.

¿El fin de semana? Aunque es pronto para asegurar planes, tanto el sábado como el domingo asoman sin agua a la vista y con buenas condiciones de tiempo.

El alerta por temperaturas extremas también alcanza a Entre Ríos, casi todo Corrientes, todo Santa Fe, el norte y centro de Córdoba y el sudeste de Santiago del Estero.

Y en la Patagonia siguen rigiendo niveles superiores: rojo para el oeste de la Pampa, el este de Neuquén y el norte de Río Negro y naranja para el oeste de Chubut, el centro y oeste de Río Negro y el sur de Neuquén.

No sólo hay provincias en alerta por calor, sino que otros tres fenómenos pueden presentar complicaciones: lluvia, viento y tormentas.

Cuatro provincias están bajo alerta amarilla por tormentas : el centro y norte de Córdoba, una pequeña franja en San Luis, el sur de Santiago del Estero y el noroeste de Santa Fe.

Las tormentas "estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h", precisó el SMN. Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En el sudeste de Chubut y el centro y norte de Santa Cruz, en tanto, rige alerta por lluvias fuertes. El viento , en tanto, pone en alerta amarilla al oeste de Río Negro, casi todo el territorio de Neuquén (salvo el este) y el sur de Mendoza.

Fuente: Clarín