El ministro de seguridad bonaerense habló sobre la extradición de “Pequeño J” y explicó cuánto podría demorar

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dio detalles sobre cómo será la extradición de “Pequeño J “, el joven acusado de integrar una organización narco y señalado como uno de los responsables del triple crimen de Varela. Según explicó en TN de Noche , Perú ya aprobó el pedido de extradición realizado por la Justicia argentina y ahora se aguarda una definición de la Corte peruana respecto de los delitos por los que será enviado al país.

El funcionario precisó que la extradición fue solicitada por homicidio, narcotráfico y trata de personas, y que la Argentina debe justificar ante Perú los motivos del pedido. En ese marco, estimó que el traslado podría demorar entre uno y dos meses, ya que todavía resta completar el trámite judicial en el país vecino.

Además, indicó que el juez de la causa, Jorge Rodríguez, solicitó la extradición “por el máximo de los delitos”, mientras continúa el análisis de una gran cantidad de información recolectada durante la investigación. “Se sigue procesando muchísima información y ahora, con el análisis de los teléfonos, está surgiendo más material ”, señaló.

De acuerdo a la investigación, Pequeño J habría llegado desde Perú siendo menor de edad y se habría integrado a una estructura narco organizada, con roles jerárquicos claramente definidos. Según explicó el ministro, dentro de la organización existían figuras denominadas “Papa”, “Abuelo” y “Tío”, que cumplían funciones vinculadas a la producción, el contrabando y la exportación de cocaína.

En la Argentina, el acusado quedó señalado como jefe de puntos de venta de droga en la zona de Flores, particularmente en las áreas de 21 y 24, y con intentos de expansión hacia Florencio Varela. En ese distrito -detalló el funcionario- funcionaban lugares donde se reunían personas que luego salían a vender droga “con mochila” , aunque aclaró que se trataba de puntos de encuentro y no de bocas de expendio fijas.

Además, indicó que el móvil del crimen que se investiga estaría relacionado con el robo de una importante cantidad de droga que pertenecería a otros integrantes de la banda. Si bien en un primer momento se habló de 30 kilos, no se descarta que el faltante haya sido menor y que parte de la droga haya sido sustraída por miembros de la propia organización.

En relación al avance de la causa, señaló que ya hay 12 personas detenidas, tres prófugos y ahora Pequeño J, cuya extradición será clave para terminar de reconstruir la trama criminal.

En cuanto al debate por la Ley Penal Juvenil , el ministro volvió a rechazar la baja en la edad de imputabilidad y sostuvo que se trata de una discusión que no aborda los problemas de fondo. Remarcó que en la provincia de Buenos Aires los menores que cometen delitos, cualquiera sea su edad, quedan alojados en institutos de menores bajo disposición judicial.

Como ejemplo, mencionó que durante el último año se registraron alrededor de 40 hechos protagonizados por menores de 12 años con armas de fuego, y aclaró que todos esos casos tuvieron intervención del sistema judicial. “Bajar la edad no cambia nada” , consideró, y señaló que el foco debe estar en las decisiones que toman fiscales y jueces.

Asimismo, advirtió que el principal problema de seguridad en la Provincia es el narcotráfico y cuestionó al Gobierno nacional por el desfinanciamiento de las fuerzas federales y la falta de control en las fronteras. “Porque se sancione una ley no se van a solucionar las cosas. Nuestras fronteras son un colador ”, subrayó.

Fuente: TN