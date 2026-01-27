Zigzag en la General Paz, un auto robado y dos ladrones detenidos: la impresionante persecución que duró 50 cuadras entre Lugano y Villa Celina

NACIONALES

Un operativo de rutina en la General Paz terminó con una impresionante persecución que duró 50 cuadras entre Villa Lugano y Villa Celina y terminó con dos ladrones detenidos, uno de ellos menor de edad con antecedentes. Iban en un auto robado , con pedido de captura desde diciembre pasado.

Los ladrones iban en un Volkswagen Polo con patente trucha. Pero eso recién se sabría bastante después del inicio de la persecución. Todo comenzó cuando policías de la Ciudad llevaban adelante un recorrido de rutina en la avenida General Paz. A la altura de Eva Perón, en Lugano, vieron a ese auto haciendo zigzag a alta velocidad .

Cuando notaron a las motos detrás de ellos, los ladrones aceleraron en dirección a Villa Madero, donde bajaron de la General Paz. Intentando escapar, volvieron a esa avenida unas cuadras más adelante. Luego intentaron perderse por la autopista Riccheri.

En el medio, el conductor del Polo blanco manejaba de forma temeraria y ponía en peligro a otros automovilistas. Las motos iban casi pegadas, a pocos metros de distancia.

Después, en la bajada de la calle Olavarría, pasaron a la colectora, por el Camino de la Virgen María. Los ladrones doblaron velozmente a la izquierda por Boulogne Sur Mer. El último recurso fue meterse por las calles ubicadas detrás del Mercado Central, en Villa Celina. Ahí frenaron, dejaron el auto y trataron de huir a pie.

A uno de los ladrones lo atraparon en una de las calles del barrio Juan Manuel de Rosas. El otro siguió escapando e intentó esconderse en el patio de una casa de la calle Socompa, oculto debajo de una media sombra . Lo agarraron igual.

Uno de los detenidos es maor de edad, el otro tiene 17 años y cuenta con antecedentes por robo agravado por uso de arma de fuego.

Dentro del auto, la Policía de la Ciudad encontró una notebook y un televisor de 32 pulgadas, además de ropa deportiva y zapatillas. También hallaron un iPhone que los ladrones dejaron tirado cuando escapaban corriendo.

Además, había documentos del auto, dados de baja tras la denuncia del robo en Moreno el 21 de diciembre, un detalle que confirmó la discordancia entre la chapa patente adulterada y los registros grabados en los vidrios y el número de chasis.

Fuente: Clarín