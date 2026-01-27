Voraz incendio arrasa con una concesionaria de autos y una ferretería: evacúan a vecinos de la cuadra

ZONALES





Un voraz incendio arrasó este martes a la madrugada con una concesionaria de autos y una ferretería ubicada en avenida Colón y Perú y por avance de las llamas los bomberos debieron evacuar a los vecinos de esa manzana.





Las llamas se habrían iniciado en el taller mecánico de una concesionaria de autos y con rapidez se expandieron a la ferretería Argenfer ubicada en el local vecino. Pero no solo eso: el fuego avanzó hacía las casas vecinas y por precaución los bomberos debieron evacuar las viviendas. En un informe preliminar, no se reportaron heridos pese a las dimensiones del incendio, pero sí la afectación de diez automóviles.





Una de las grandes preocupaciones de los bomberos fue el de perimetrar el incendio lo antes posible ya que a solo unos metros de allí funciona una estación de servicio. El esfuerzo permitió mantener circunscripto el fuego, aunque pudo saberse que dos quinchos pertenecientes a casas que dan a la calle Bolívar fueron alcanzados por las llamas.





Debido a la magnitud de las llamas y al riesgo de propagación se cerraron las calles lindantes y también para facilitar la labor de los bomberos, que llegaron en varias dotaciones de distintos cuarteles. El Destacamento Monolito fue el primero en arribar pero debió trabajar con apoyo de Centro en el reabastecimiento de agua, para luego sumarse en total ocho dotaciones.





Fuente: La Capital







