Volvía de trabajar y los ladrones lo persiguieron ocho cuadras: quién era el carpintero asesinado en Laferrere

"Me dejaron sin mi papá por un moto que ni siquiera se la llevaron", dijo Federico Torres (21), uno de los dos hijos del carpintero Milcíades Torres Oviedo (63), asesinado este jueves en Gregorio Laferrere, partido de La Matanza.

Eran alrededor de las 19.15 y a Milcíades le faltaban cuatro cuadras para llegar a su casa después de un día de trabajo. Hizo el camino de siempre para regresar desde la Ciudad de Buenos Aires a su hogar. La primera en encontrarlo tendido en la calle fue su esposa, Rosa Santander González (62), quien fue alertada por un vecino que reconoció a su marido y le dijo que había tenido un accidente.

Rosa llegó con Federico y con Lucía (23), pero la escena era otra: la familia le reclamó a la Policía por la ambulancia, aunque enseguida les informaron que no había nada que hacer. El hombre, que había migrado desde Paraguay y trabajaba como carpintero desde los 15 años, tenía un disparo en la cabeza: murió en el acto.

Según pudieron reconstruir los investigadores, Milcíades iba en su Twister 250 cc. y dos motochorros lo persiguieron por al menos ocho cuadras, hasta que se le cruzaron por delante para robarle. Loa delincuentes le dispararon y escaparon, sin llevarse nada, en dirección a González Catán.

Según indicaron fuentes de la investigación a Clarín , las imágenes de las cámaras de vigilancia recolectadas hasta el momento no registraron el crimen, pero sí los movimientos previos y posteriores. Y en base a un video capturado en la esquina de la escena del hecho, los detectives intentaban este viernes identificar a dos sospechosos.

Por su parte, Milcíades cayó muerto junto a su moto, con el casco puesto y la mochila con sus herramientas colgada a su espalda. No está claro si intentó resistirse al robo o si hubo un forcejeo antes de que lo fusilaran en la calle.

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, quien ordenó que se avance con el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, las entrevistas a posibles testigos del hecho.

En tanto, efectivos de la Jefatura Departamental La Matanza y de la comisaría de Laferrere montaron un operativo en la zona y durante la madrugada realizaron algunos allanamientos en un barrio cercano.

La familia de Milcíades por estas horas intentaba organizar la despedida del carpintero. "Dale flaco, un tiro en la cabeza a un señor por una moto . Es una Twister 250, si me decís que tenía un BMW, es un carpintero. No se justifica, 15 años tenía cuando empezó a laburar, seguía laburando a los 63 años. Es un laburante, es un carpintero, laburaba de lunes a viernes 12 horas por día, sábados también ¿Para qué? Para que vengan y le tiren un tiro en la cabeza. Yo mismo he ido a laburar con él y me puse esa mochila que pesa más que yo", se indignó Fernando.

"Yo no lo voy a ver más, no me pude despedir de mi papá . El domingo estábamos todos comiendo un asado ¿y hoy? tengo que estar avisando que murió su papá, a sus amigos, al jefe, a sus hermanos", dijo el joven y se quebró.

"Un vecino vino y nos dijo 'tu papá tuvo un accidente', y fuimos con él en el auto acá a unas cuadras. Pensamos que era un accidente, llegamos y yo le dije al policía que me dejara pasar. '¿Por qué no está la ambulancia?', le pregunté. Y ahí me dijo que estaba muerto", detalló.

