Caso Luna Zárate: el fiscal contó qué impidió identificar el cuerpo de la nena que fue atropellada y murió

Patricio Saldutti, el fiscal a cargo de la causa por el fallecimiento de Luna Zárate, aseguró que “una multicausalidad de factores llevaron a la imposibilidad de identificar el cuerpo” de la menor de 13 años.

Luna había sido vista por última vez la noche del 23 de diciembre, cuando salió de su casa ubicada en la zona sur de Rosario. La denuncia por su desaparición fue realizada una semana después, y desde entonces, la familia impulsó una intensa búsqueda a través de redes sociales y medios de comunicación.

Lo que se supo es que Saldutti fue atropellada durante la madrugada del 24 por un Ford Focus , motivo por el que se determinó su traslado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y falleció a las 5:50 por los traumatismos severos.

Su cuerpo permaneció durante más de cinco semanas en el Instituto Médico Legal (IML) sin ser identificado y registrado como NN . Esta situación generó fuertes cuestionamientos por parte de la familia, que aún no comprende cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin que se alerte que el cadáver de Zárate estaba allí.

A cargo de la causa quedó el fiscal Saldutti que afirmó: “Vemos una multicausalidad de factores que llevaron a la imposibilidad de identificar ese cuerpo que fue hallado ese 24 de diciembre, día en que sucedió ese accidente a la madrugada. Ese cuerpo no tenían ningún tipo de documentación o pertenencias que permitieran identificarlo”

“Primero fue al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en donde se intentó salvarle la vida, falleció, y fue al Instituto Médico Legal (IML) donde se le hizo la autopsia”, dijo Saldutti sobre las primeras instancias.

Y agregó: “Se le informó a la Fiscalía que el cuerpo era un NN. Allí, se ordena un cotejo dactiloscópico, que es una pericia, una medida técnica, donde va un perito a la morgue, le toma las huellas a la persona fallecida, y esto se coteja primero en el ámbito de la provincia de Santa Fe, con personas que tienen algún prontuario. Al dar negativo eso, se realiza un cotejo con un sistema digitalizado donde deberían estar cargadas todas las huellas del Renaper. Desconocemos el motivo del porque las huellas de Luna Zárate no están cargadas”.

Además, Saldutti confirmó que Zárate fue atropellada: “El accidente de tránsito no tiene ninguna arista de duda, el conductor del vehículo arrolla a una mujer que caminaba sobre la cinta asfáltica de Circunvalación. Hay cámaras de seguridad allí para analizar ”.

En cuanto a la gran incógnita del motivo por el que no se la identificó en primera instancia, el fiscal explicó: “Hubo cruces, pero se va a investigar. Ayer la Fiscalía General hizo un pedido a la Fiscalía regional en relación a esto, vamos a revisar los circuitos de trabajo pero, no obstante, hubo una comunicación de la Fiscalía de Homínidos Culposos el día 29 de diciembre ya con la autopsia finalizada y con la certeza de que el cuerpo no había podido ser identificado por los dos cotejos y allí, la Fiscalía le informa a Paraderos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que había un cuerpo de una mujer sin identificar en la sede del IML”

“ La denuncia de paradero ingresa al día siguiente el día 30, y el dato con el que se contaba es que el cuerpo que estaba en el IML por su contextura física parecía ser el de una mujer mayor de aproximadamente 25 años . Y la misma información provenía de los médicos que intervinieron en el Heca. También habían arribado a esa conclusión y eso impidió vincularla. el día 30 se pidieron informes a todos los nosocomios públicos y privados de Rosario, y el resultado fue negativo, pero la búsqueda y el pedido de informe del día 30 que se hace por protocolo de paradero es de Luna Zárate o en su defecto, una chiquita de 13 años” añadió.

Por último, Saldutti hizo hincapié en la compleja vida de Zárate: “ Tenía un contexto intrafamiliar muy fuerte que había generado que el año pasado la secretaría de la Niñez tomara una medida excepcional y haya sido reintegrada a su círculo familiar recién en septiembre pasado ”, confirmó el fiscal sobre la complicada trama familiar de la nena.

Fuente: TN