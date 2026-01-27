Violento robo en Ramos Mejía: fueron a buscar a sus hijas a un cumpleaños y las asaltaron a punta de pistola

NACIONALES

Dos mujeres fueron víctimas de un violento asalto cuando un grupo de delincuentes las amenazó a punta de pistola en la localidad de Ramos Mejía . El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El impactante episodio ocurrió en la calle Mármol, entre Pringles y Arriola, cuando dos amigas fueron a buscar a sus hijas a una fiesta de cumpleaños que se celebraba en una casa de esa cuadra.

Las víctimas iban caminando cuando escucharon una frenada. Sin darles tiempo a reaccionar, ya tenían encima a cuatro encapuchados armados .

Los ladrones se dividieron, dos de ellos le pusieron un arma en la cabeza a las mujeres, mientras les exigían sus cosas de valor . La otra mitad del grupo se paró en el medio de la calle, apuntando con pistolas a cualquier auto que circulara por la zona, evitando que se acercaran a ayudar.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió el portal 24Con , las madres no se resistieron al robo y cedieron a darles las carteras. Al mismo tiempo, se abrazaron en un estado de shock, intentando protegerse del brutal asalto.

Durante el robo, atravesada por el pánico, una de las nenas salió corriendo hacia la vivienda en la que se había festejado el cumpleaños, tratando de resguardarse.

Fuente: TN