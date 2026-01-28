Violencia en un corso de Morón: cinco chicas golpearon a una adolescente con autismo hasta dejarla inconsciente

NACIONALES

Quimey tiene 14 años, vive en el barrio 20 de Junio, en la zona oeste del Conurbano, y este domingo fue a un corso de un barrio cercano junto con dos hermanos y una cuñada. Pero lejos de la alegría y la camaradería vecinal, lo que recibió fue una brutal golpiza por parte de cinco vecinas hasta quedar inconsciente.

El hecho sucedió el domingo por la madrugada, en el barrio Patagones de Morón, uno limítrofe con la localidad de Castelar. El marco era el corso de ese barrio, que se llevaba a cabo en Patagones y Charcas, hacia donde se dirigió Quimey en compañía de dos hermanos, una cuñada y un primo que es bebé. Ella padece un trastorno del espectro autista -TEA- leve y también otras afecciones neurológicas ..

Llevaba apenas un rato en el corso cuando un grupo de chicas comenzó, según el relato de testigos, a acosarla. Primero la llamaron para hablar y luego la invitaron a pelear "mano a mano" , pero cuando pudo reaccionar ya estaba tirada en el piso, luego de que la hayan agarrado del pelo. Acto seguido, según se desprende de los videos que circularon por medios locales, a escasos metros, una chica vestida con una musculosa de color rojizo se abalanza sobre ella y comienza a pegarle inclementemente en el piso.

"Dale, Mia. Dale, dale" , arenga captada por la cámara una de las chicas que se encontraba alrededor de la agresora. Debajo, en el piso, Quimey continúa siendo fuertemente golpeada. Uno de sus hermanos mayores, de 16 años, intentó defenderla, pero la turba de agresoras y otros presentes no lo dejaron acercarse. El otro de los hermanos que la acompañaba, junto con su pareja, se encontraba cambiando los pañales de su bebé.

Quimey quedó inconsciente y convulsionando en el piso, por lo que fue atendida por personal del SAME, que la trasladó hacia el Hospital Posadas , a pocos kilómetros de allí, alrededor de las 5.30 del domingo. Llegó aún con convulsiones, golpeada y llena de tierra y pasto tras la agresión . Se le practicaron tomografías, ecografías, radiografías así como también otros estudios de rigor, y se le diagnosticaron politraumatismos. Finalmente, después de 14 horas en estado de observación, le dieron el alta.

Sin embargo, en las horas posteriores el estado de Quimey evolucionó a nivel físico, pero no desde lo emocional: reportó ataques de pánico, miedo y falta de sueño. En las últimas horas, su madre radicó una denuncia contra algunas de las agresoras en la Comisaría 4° de Morón y adelantó a los medios locales que hará lo propio ante una fiscalía. Dos de las agresoras identificadas son menores de edad ; otras aún no fueron identificadas.

Respecto de la situación médica de Quimey, su madre, Valeria, aseguró en diálogo con el medio local Primer Plano : "Gracias a dios, mi hija no tuvo nada, sólo politraumatismos". Sobre las agresoras, detalló que la joven las conoce a algunas de ellas "porque viven en su barrio u otros cercanos, como Manzanar, aunque no tienen relación directa; sólo a través de redes sociales, como es habitual entre las chicas y chicos en la actualidad".

"A Quimey la tildan de discapacitada, tontita, la mandan a concurrir a una escuela especial, en Instagram se burlan de ella y le propician muchas agresiones más. Necesito que esta situación se conozca", se lamentó la mujer.

Fuente: Clarín