Violencia en Rosario: un comerciante creyó que iban a robarle, atacó a un cliente a botellazos y lo dejó grave

Un violento episodio tuvo lugar este jueves por la tarde en la zona sur de Rosario , donde un hombre de 37 años tuvo que ser internado en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez después de recibir una feroz paliza dentro de un supermercado chino.

Según los primeros datos de la investigación, una botella de Fernet habría sido el desencadenante de la brutal agresión.

Al parecer, el encargado reconoció al cliente como un presunto “mechero” que solía robar bebidas alcohólicas en distintos negocios del barrio y apenas lo vio acercarse a la góndola, se le fue encima y lo atacó a golpes de puño y con el mismo envase de vidrio.

A pesar de la agresión, el sujeto logró salir del comercio, pero a los pocos metros convulsionó en la calle y tuvo que ser asistido de urgencia.

Los médicos confirmaron que sufrió un traumatismo de cráneo grave y permanece con asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

Cuando la Policía llegó al supermercado ubicado en Corrientes al 5300, la escena ya había sido limpiada . La propia víctima, en estado de shock, le dijo al Comando Radioeléctrico que se había golpeado la cabeza con un poste.

Sin embargo, las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia y las imágenes ya están en manos del fiscal Patricio Saldutti, que investiga el caso.

Fuentes cercanas a la investigación detallaron a El Tres que, de acuerdo con la declaración de uno de los empleados del supermercado, el encargado reconoció al supuesto ladrón porque ya habría cometido al menos otros cuatro robos de bebidas con la misma modalidad: entraba, escondía un envase y se iba.

Cansado de los robos, este jueves el dueño del supermercado reaccionó apenas vio al sospechoso acercarse a la góndola de las bebidas alcohólicas.

El comerciante lo tiró al piso y comenzaron a forcejear en la entrada del local. Según los investigadores, entre el ataque y la llegada de la Policía no pasaron más de diez minutos.

En los videos, según fuentes judiciales, se observaría un exceso en el ejercicio de la legítima defensa. El fiscal Saldutti ordenó que el presunto agresor quedara demorado mientras avanza la causa. Su situación procesal dependerá de la evolución del estado de salud de la víctima.

