Cayó el “ladrón de la bici”: salió de la cárcel hace un mes y cometió tres robos en 72 horas

NACIONALES

Un delincuente fue capturado en las últimas horas después de cometer tres robos en un lapso de tres días . Según consta en los registros, había salido de la cárcel hace un mes.

El joven de 24 años, apodado el “ladrón de la bici” , por la movilidad en la que circulaba cuando cometía los robos, fue identificado por agentes de la Policía de la Ciudad mientras caminaba por la zona comercial de Nazca y Álvarez Jonte, en Villa del Parque.

El acusado había recuperado la libertad el pasado 29 de diciembre . Sin embargo, volvió a delinquir. En tres días cometió tres robos a mano armada, dos de ellos con menos de 40 minutos de diferencia.

Según consta en los registros, entró armado en un kiosco en Camarones al 3600, en Villa Santa Rita, el pasado 14 de enero y, tras amenazar a los empleados, se llevó dinero y escapó en bicicleta .

Lo mismo ocurrió el 16 de enero, cuando entró en un pet shop de Beiró al 5000, y minutos después en un kiosco en la avenida San Martín al 7300, en Villa Devoto. En ambos comercios robó con el mismo modus operandi .

Las autoridades lo tenían identificado y lo buscaban por las zonas comerciales de la comuna 11. Cuando lo atraparon, llevaba puesta una camiseta negra del seleccionado argentino de fútbol y gorra con visera negra, la misma ropa con la que había quedado grabado en los robos .

El acusado fue detenido por los detectives de la División Investigaciones Comunales 11 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 43 unificó las tres nuevas causas que lo imputan. De esta manera, a un mes de recuperar su libertad, el “ladrón de la bici” volvió a estar tras las rejas .

Fuente: TN