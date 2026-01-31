VILLA GESELL: En una casa abandonada había un “bosquecito de Marihuana” e incautaron 5 kilos

Un procedimiento policial permitió descubrir una plantación de marihuana en una casa deshabitada ubicada en la zona norte de Villa Gesell. El hecho ocurrió este sábado 31 de enero, tras un llamado al 911 que alertó sobre la posible presencia de personas ingresando a una propiedad.
Efectivos policiales se dirigieron hasta calle 306 y Alameda
212, donde constataron que el inmueble se encontraba abandonado y con acceso
libre desde la vía pública, especialmente hacia el fondo del terreno. Si bien
no se detectó la situación denunciada inicialmente, durante la inspección del
lugar los uniformados observaron una plantación de marihuana compuesta por
entre 10 y 14 plantas, varias de ellas de gran tamaño, superando los dos metros
de altura.
Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención a la UFIyJ
Temática de Estupefacientes N.º 6, que avaló el procedimiento. Siguiendo las
directivas judiciales, el personal realizó el desoje de las plantas, el
relevamiento del lugar y del entorno vecinal, y procedió al secuestro de la
sustancia vegetal.
Como resultado de las tareas, se obtuvo un peso total de
5.830 gramos de marihuana. La causa fue caratulada como tenencia simple de
estupefacientes, conforme a la normativa vigente. Además, se dispuso la
intervención del personal de investigaciones para determinar la titularidad de
la vivienda y establecer quién sería el responsable de la plantación.
El operativo se enmarcó en el Operativo de Seguridad Sol a
Sol 2025-2026, que se desarrolla durante la temporada estival en el distrito.
