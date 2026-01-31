VILLA GESELL: En una casa abandonada había un “bosquecito de Marihuana” e incautaron 5 kilos

ZONALES

Un procedimiento policial permitió descubrir una plantación de marihuana en una casa deshabitada ubicada en la zona norte de Villa Gesell. El hecho ocurrió este sábado 31 de enero, tras un llamado al 911 que alertó sobre la posible presencia de personas ingresando a una propiedad.

Efectivos policiales se dirigieron hasta calle 306 y Alameda 212, donde constataron que el inmueble se encontraba abandonado y con acceso libre desde la vía pública, especialmente hacia el fondo del terreno. Si bien no se detectó la situación denunciada inicialmente, durante la inspección del lugar los uniformados observaron una plantación de marihuana compuesta por entre 10 y 14 plantas, varias de ellas de gran tamaño, superando los dos metros de altura.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención a la UFIyJ Temática de Estupefacientes N.º 6, que avaló el procedimiento. Siguiendo las directivas judiciales, el personal realizó el desoje de las plantas, el relevamiento del lugar y del entorno vecinal, y procedió al secuestro de la sustancia vegetal.

Como resultado de las tareas, se obtuvo un peso total de 5.830 gramos de marihuana. La causa fue caratulada como tenencia simple de estupefacientes, conforme a la normativa vigente. Además, se dispuso la intervención del personal de investigaciones para determinar la titularidad de la vivienda y establecer quién sería el responsable de la plantación.

El operativo se enmarcó en el Operativo de Seguridad Sol a Sol 2025-2026, que se desarrolla durante la temporada estival en el distrito.