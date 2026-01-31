De garante de un 0 km a una deuda impagable: el reclamo millonario que denuncia una familia de Bahía Blanca

Liliana Inés Etcheverry (56) de Bahía Blanca firmó en 2020 como garante junto a su esposo para que su hijo pudiera comprar un vehículo 0 km. Sin embargo, dejó de pagar y los pagos recayeron en sus padres .

El año pasado llevaron todos los papeles correspondientes a la concesionaria, pero a pesar de haber pagado lo que les pidió la concesionaria, se encontraron con una deuda de 200 millones de pesos .

Según explicó la damnificada, en plena pandemia su hijo quiso sacar un auto 0 kilómetros, pero dejó de abonar las cuotas: “ Mi hijo nos endeudó porque nunca pagó su auto , solo pagó 5 o 10 cuotas”. Contó que los llamó la concesionaria y les explicó su situación de deudores de un Onyx blanco.

“Dijimos: ‘Bueno, nos haremos cargo de la deuda’ ”, pero pasaron otras cosas. Su nuera, alcoholizada, lo chocó y no sirvió más como garantía viable: “ El único respaldo que teníamos era el auto , pero bueno, fue al corralón porque mi hijo nunca se hizo cargo y ahí quedó” explicó.

Liliana y su marido empezaron a pagar el embargo; la primera vez fue un millón y medio de pesos, después se sumaron tres millones, hasta que, la última vez que fueron a la concesionaria, les pidieron 200 millones. “ Nunca lo vamos a poder pagar. ¿Cómo vas a hacer para pagar eso? “.

A través del video pidió asesoramiento con un buen abogado porque, según sus declaraciones, el que tenían “no consiguió buenos beneficios” y cuentan con intereses anuales del 400% .

Fuente: TN