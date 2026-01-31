MADARIAGA: El Paseo del Bicentenario vibra hoy con la Fiesta de la Cerveza

Este sábado 31 de enero, desde las 18 horas, el Paseo del Bicentenario será escenario de una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, una propuesta abierta y gratuita que combina sabores regionales, producción artesanal y música en vivo.
La iniciativa convoca tanto a vecinos como a visitantes, con una jornada al aire libre pensada para disfrutar en familia o con amigos, destacando el trabajo de cerveceros y emprendedores locales.
Durante la tarde y la noche, el público podrá recorrer distintos stands de cerveza artesanal, con una amplia variedad de estilos, además de barras de tragos y una nutrida oferta gastronómica a cargo de foodtrucks. También habrá un espacio dedicado a la feria de artesanos y productores, donde se exhibirán y comercializarán productos locales.
La propuesta musical acompañará el encuentro con una grilla diversa. Full Blues dará inicio a la jornada, seguido por la banda marplatense The Black Queen. Más tarde será el turno de Dos por Tres, que aportará ritmo y baile, mientras que el cierre estará a cargo del DJ Tomy Navarro.
La organización del evento está impulsada por las firmas Nocturno, Brothers, Bandurria, La Cervecería, Matka, Mulita y Malibú, que vuelven a apostar por generar espacios de encuentro y promover el consumo local.
La invitación queda hecha: hoy sábado, desde las 18, en el Paseo del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
