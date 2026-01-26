Una separación conflictiva y seis balazos: la trama del crimen en la estación de servicio de Zárate

Una estación de servicio en Zárate , donde chicos de 15 y 16 años esperaban que sus padres los pasaran a buscar tras una salida recreativa, se convirtió anoche en el inesperado escenario de un crimen brutal.

Todo ocurrió en cuestión de minutos. Primero llegó la madre de una de las nenas, acompañada por su actual pareja. Minutos después apareció el padre, Leonel Martínez , de 33 años. Según reconstruyeron testigos, entre ambos existían conflictos previos : estaban separados y, por un acuerdo tácito, evitaban coincidir en el mismo lugar.

Sin embargo, durante las últimas horas del domingo algo se salió de control. El teléfono de Martínez se quedó sin batería y, por miedo a que nadie retirara a su hija, el hombre se acercó a la estación de servicio.

El cruce fue inmediato. La discusión entre la expareja subió de tono frente a los chicos y, en medio de esa pelea, el actual novio de la mujer, un joven de 27 años, sacó un arma y disparó seis veces.

Uno de los tiros impactó en el pecho de Martínez, que cayó gravemente herido al piso. Durante casi 20 minutos , mientras llegaba la asistencia, intentaron reanimarlo.

Uno de los adolescentes, de 15 años, tomó la posta en un momento y le practicó maniobras de RCP para intentar salvarlo. Pero todo fue inútil. La víctima murió antes de llegar al hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde lo trasladaron de urgencia.

El agresor escapó del lugar, pero fue detenido esta mañana .

Fuente: TN