Un nene de 2 años se atragantó con la comida y murió

Un nene de 2 años murió tras atragantarse con la comida mientras cenaba en su casa. La madre lo trasladó de urgencia a un hospital cercano pero llegó sin signos vitales.

El trágico hecho tuvo lugar en una vivienda de la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata.

Según el reporte de la comisaría local, el hecho se desencadenó alrededor de las 21:20 del sábado, cuando la madre del menor advirtió que su hijo presentaba dificultades para respirar tras haberse atragantado con un alimento.

Lo trasladó desde su domicilio hasta la guardia del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, donde ingresó sin signos vitales. Intentaron reanimarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos hasta que finalmente confirmaron el deceso.

Una de las tías del menor escribió un sentido mensaje en sus redes sociales para despedirlo. “Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos”, expresó.

El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación, solicitó la realización de una autopsia al cuerpo y la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

La UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial La Plata están a cargo de los procedimientos correspondientes. También interviene la Defensoría N° 21.



