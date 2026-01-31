Una policía atropelló e hizo volar por el aire a un ladrón que intentó robarle a un motociclista en Quilmes

NACIONALES

Un ladrón que se metió en pleno Acceso Sudeste para robarle la moto a un hombre que circulaba por esa autopista fue atropellado espectacularmente por una mujer policía que conducía su auto por el lugar.

El hecho de inseguridad ocurrió en el partido bonaerense de Quilmes, altura Bernal, cuando el ladrón y un cómplice se metieron en la autopista, en medio de un intenso tráfico y sin hacer caso de los autos, para robarle a mano armada la moto a un hombre que pasaba por ahí.

Ante la amenaza de los delincuentes, el motociclista hizo una maniobra para escapar y, ante el fracaso en su intento de robo los ladrones volvieron sobre sus pasos para intentar salir de la autopista.

Pero al quedar expuestos sobre la calzada, una mujer policía que conducía su auto sobre la autopista y observó lo que ocurría, atropelló a uno de los malhechores, provocándole graves heridas.

Fuente: Clarín