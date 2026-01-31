Engañó a un transportista, se quedó con dulce de leche valuado en $4 millones y fue imputado por estafa

NACIONALES

Un hombre de 36 años fue imputado por el delito de estafa tras engañar a un transportista y apropiarse de parte de una carga de dulce de leche valuada en aproximadamente cuatro millones de pesos . La mercadería fue recuperada luego de un allanamiento realizado por personal policial.

El hecho ocurrió el miércoles en la ciudad de Mar del Plata , cuando un empleado de la empresa Transporte López debía entregar cuatro palets de dulce de leche de la marca Yatasto Lácteos en un galpón ubicado en inmediaciones de Calaza y Necochea , de acuerdo a la orden de entrega.

Al llegar al lugar, el repartidor se entrevistó con un sujeto que se presentó como el comprador , quien recibió la mitad de la mercadería y le indicó que el resto debía ser trasladado a otro depósito ubicado en la zona de Tres Arroyos y Peña .

Cuando el transportista arribó al segundo lugar, el supuesto comprador se retiró del lugar con la excusa de ir a buscar un carro para descargar la mercadería y el dinero para abonarla. Nunca regresó y dejó de responder llamadas y mensajes, por lo que la víctima realizó la denuncia correspondiente.

Tras una serie de averiguaciones, efectivos del Grupo Técnico Operativo de la comisaría duodécima lograron identificar el primer depósito mencionado en la entrega y llevaron a cabo un allanamiento , donde secuestraron la mercadería sustraída .

Como resultado del procedimiento, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de estafa , y el hombre fue notificado de la imputación . En las próximas horas deberá prestar declaración en la Fiscalía de Delitos Económicos .

Fuente: TN