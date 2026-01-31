MAR DEL PLATA: No quería ser rescatado por un guardavidas y la policía lo redujo a palazos para llevárselo detenido

Un insólito y absurdo momento se registró en la tarde de
este viernes en Playa Varese, en medio de lo que parecía ser un rescate en el
mar que terminó con un hombre detenido.
De acuerdo a las imágenes y testimonios, un guardavidas corrió hacia el agua para socorrer a un bañista, aunque
una vez allí el sujeto no aceptó la ayuda y reaccionó violentamente.
Ante la presencia del socorrista, quien identificó que
estaba teniendo serios problemas por las fuertes corrientes, el individuo se
rehusó a ser salvado y comenzó a discutir con el profesional mientras lo asistía
para llegar a la orilla.
Pero no terminó allí: luego de un breve intercambio verbal y
con los pies en la arena mojada, el hombre intentó golpear al guardavidas y
rápidamente fue reducido en una sorprendente maniobra del personal de la
Patrulla Municipal, que estaba atento al altercado marino.
#MardelPlata Insólito: se negó a ser rescatado por un guardavidas en Varese e intentó golpearlo— 0223 (@0223comar) January 31, 2026
Leé más en: https://t.co/BjDvd3wlML pic.twitter.com/VoP232EdDM
Con el agresor en el suelo, testigos del hecho confirmaron
que las fuerzas de seguridad lo aprehendieron y trasladaron a la dependencia
policial.
