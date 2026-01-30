Una mujer fue asesinada a puñaladas en su casa en Bariloche: hay un sospechoso detenido

NACIONALES

Un brutal crimen conmociona a la ciudad de Bariloche , en la provincia de Río Negro . Una mujer fue asesinada a puñaladas en su casa en el barrio Nuestras Malvinas y la Policía detuvo a un hombre de 65 años como principal sospechoso.

El asesinato fue dado a conocer esta madrugada a partir de un llamado a la Comisaría N°28 con el que advirtieron que había una mujer herida con arma blanca en su casa ubicada sobre la calle Tierra del Fuego.

Fuentes policiales informaron a Diario Río Negro que encontraron a María Angélica Zapata , de 50 años, tendida sobre la cama con varias lesiones cortantes.

Si bien solicitaron una ambulancia al instante, los médicos constataron que la víctima murió por las heridas .

En el lugar del crimen también detuvieron a un hombre de 65 años , señalado como el autor del ataque.

La fiscalía, que investiga el caso como femicidio , le pidió al Cuerpo de Investigación Forense que realice la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.

La fiscal Silvia Paolini , por su parte, quedó a cargo de la causa y ordenó que se le formulen cargos al sospechoso. También interviene la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) junto a la familia de la mujer.

Fuente: TN