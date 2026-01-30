Home Ads
NACIONALES

Cómo hacer para que el limonero florezca con un truco casero

Redacción CNM enero 30, 2026

El limonero es uno de los árboles favoritos para tener en casa. Sin embargo, a pesar de que parezca que está sano y fuerte, muchas veces sus flores no aparecen , pero existe un truco casero para lograrlo, de forma fácil y sin gastar de más.

Para esta técnica se requiere solo de cáscara de banana y agua , que ayudan a estimular la floración y empezar a ver esos brotes que tanto esperás.

La banana es rica en potasio y fósforo, dos nutrientes clave para que el limonero florezca. Preparar este fertilizante casero es muy fácil:

Usá este truco una vez cada 15 días durante la época de crecimiento, es decir, en primavera y verano.

