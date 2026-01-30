Cómo hacer para que el limonero florezca con un truco casero

El limonero es uno de los árboles favoritos para tener en casa. Sin embargo, a pesar de que parezca que está sano y fuerte, muchas veces sus flores no aparecen , pero existe un truco casero para lograrlo, de forma fácil y sin gastar de más.

Para esta técnica se requiere solo de cáscara de banana y agua , que ayudan a estimular la floración y empezar a ver esos brotes que tanto esperás.

La banana es rica en potasio y fósforo, dos nutrientes clave para que el limonero florezca. Preparar este fertilizante casero es muy fácil:

Usá este truco una vez cada 15 días durante la época de crecimiento, es decir, en primavera y verano.

Fuente: TN