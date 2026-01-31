Una joven japonesa denunció que su expareja la secuestró, la golpeó y abusó de ella cuando estaba embarazada

NACIONALES

Una joven japonesa de 23 años denunció haber vivido una pesadilla por parte de su expareja en la provincia de Salta . Tras meses de aguantar terribles hechos de violencia de género, lo denunció por abuso sexual, secuestro, lesiones y amenazas .

La joven, identificada como A.Y. , no sabe hablar español, no tiene familiares en Argentina y logró radicar la denuncia en octubre, con ayuda de una traductora.

Según relató un testigo al medio local El Tribuno , el calvario comenzó en septiembre de 2024 , cuando ambos comenzaron una relación en Japón.

Luego de cinco meses estando en pareja, ella quedó embarazada y se mudaron a Argentina para tener al bebé. Sobre esto, la mujer apuntó contra el acusado, quien no usó protección a pesar de que ella se lo hubiera pedido.

De acuerdo a la denuncia, la violencia escaló brutalmente en la convivencia, con forcejeos, golpes de puño e incluso habría llegado a arrastrarla del pelo.

Entre otras cosas, la mujer explicó que su agresor también le robó sus ahorros y la obligaba a escribirle a sus padres para pedirles dinero.

Entre los hechos de violencia que quedaron asentados en la denuncia, la víctima señaló que el hombre abusó sexualmente de ella cuando estaba embarazada , y que en uno de los tantos episodios, le quebró un dedo de la mano .

Cuando la mujer declaró lo que ocurría ante la Justicia, decidieron no apartar de la vivienda al agresor , alegando que la mujer “sufría depresión postparto”.

La mujer incluso estuvo incomunicada, porque su expareja le había sacado el celular. En ese marco, el 25 de diciembre, el hombre se habría hecho pasar por ella y envió mensajes para dejar asentado que iban a realizar un supuesto viaje familiar a Jujuy.

Luego de unos días, se descubrió que nunca viajaron y que el agresor habría secuestrado a la joven en su domicilio.

“ Tenía la cara morada . Estaba con el bebé dentro de una pieza y ahí es cuando ella se animó a denunciarlo por abuso sexual con acceso carnal, obligarla a consumir drogas (marihuana), quebrarla y otros tipos de violencia de género”, agregó el testigo.

Hasta el momento, el hombre permanece en libertad y, según relató el testigo, continúa hostigando a la joven con mensajes agresivos .

La víctima está viviendo con una persona que la acompaña las 24 horas mientras junta dinero para volver a Japón y espera que la Justicia autorice a su hijo para irse con ella.

Fuente: TN