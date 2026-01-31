Horror en Santiago del Estero: un adolescente se disparó en la cabeza mientras jugaba con un arma y está grave

Un adolescente de 17 años resultó herido de extrema gravedad al dispararse accidentalmente en la cabeza mientras manipulaba un arma de fuego en su casa de Santiago del Estero.

De acuerdo con la información recabada por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº5, el menor se encontraba acompañado por otra adolescente de su misma edad al momento del episodio.

Según el testimonio de la joven, el adolescente manipulaba un revólver calibre 22 y, pese a que ella le habría pedido en reiteradas oportunidades que dejara de jugar con el arma , se produjo una detonación repentina que terminó con el joven tendido en el suelo.

Tras el desesperado pedido de auxilio, personal del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) se hizo presente en el lugar y dispuso el traslado urgente del herido al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo.

El joven permanece internado en estado crítico , con pronóstico reservado, a la espera de un parte médico oficial que permita conocer la evolución de su estado de salud en las próximas horas.

En la escena del hecho, el personal de Criminalística llevó adelante las pericias correspondientes y procedió al secuestro de un revólver calibre 22 que contenía una vaina servida y un cartucho en la recámara.

Además, los efectivos encontraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y un teléfono celular que será analizado de forma exhaustiva en el marco de la causa.

Por su parte, la Fiscalía interviniente ordenó diversas medidas investigativas para descartar cualquier otra hipótesis.

Entre ellas, se dispuso la realización de pruebas de residuos de disparo, conocidas como dermotest , a la adolescente que fue testigo del hecho, además del levantamiento de planos y tomas fotográficas en la vivienda.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal no dispuso medidas restrictivas contra la chica que estaba con el adolescente.

Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para determinar el origen de las armas secuestradas y esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este trágico episodio.

Fuente: TN