Caso Jeremías Monzón: “Mi sobrino es un monstruo”, dijo la tía de uno de los menores acusados

NACIONALES

La frase cayó como un golpe seco y volvió a sacudir un caso que todavía conmueve a Santa Fe. “Mi sobrino es un monstruo y un peligro para la sociedad” . Quien habla es la tía de uno de los adolescentes de 14 años imputados como coautores del crimen de Jeremías Monzón , el chico asesinado a puñaladas pocos días antes de Navidad frente a la cancha de Colón.

La mujer decidió romper el silencio en una entrevista televisiva, aunque sin mostrar el rostro ni revelar su identidad. Dice que recibe amenazas, pero que ya no puede callar. “Estamos todos del lado de la familia de Jeremías. No compartimos ni justificamos nada de lo que hizo mi sobrino. No hay razones para quitarle la vida a otra persona, haga lo que haga”, afirmó en América TV.

El adolescente al que se refiere permanece en libertad por ser inimputable debido a su edad. Ese dato, justamente, es el que reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, una discusión que volvió a instalarse con fuerza a partir de este caso.

“Hoy no miramos lo que pudo haber sido en el pasado. Apuntamos a lo que es hoy. No tenemos otra palabra: es un monstruo”, insistió la mujer, hermana de la madre del menor involucrado.

Según relató, fue el propio adolescente quien confesó el crimen a su mamá y ella lo entregó de inmediato a la Justicia, junto con las pruebas. “Eso nadie lo sabe y nos están involucrando en cosas que no son así”, sostuvo, con la voz quebrada y al borde de las lágrimas.

La tía también negó que la familia haya intentado encubrirlo. “No somos responsables ni culpables. No cubrimos a nadie. Pero tenemos el deber de salir a decir nuestra postura. Que nos digan asesinos, no es así. Mi sobrino sí, y no hay dudas”, remarcó.

En ese sentido, apuntó directamente a los padres. “Como tía no soy responsable de la educación de un sobrino. Los responsables son los progenitores . Mi hermana es consciente de eso, se siente culpable y está devastada”, afirmó.

Además, la mujer contó que decidió no ver el video del ataque que circuló en la causa. “No soy morbosa. Si me pongo a pensar en eso, me vuelvo loca”, dijo. La filmación de cuatro minutos de duración, que circuló a través de grupos de WhatsApp, canales de Telegram y otras plataformas digitales, muestra a la víctima siendo reducida por sus agresores.

Por el hecho hay tres menores identificados : una adolescente de 16 años, detenida con prisión preventiva; y dos varones de 14 y 15 años, imputados pero en libertad por ser no punibles.

El caso volvió a poner en el centro del debate uno de los proyectos que impulsa el oficialismo desde el inicio del gobierno de Javier Milei: la baja de la edad de imputabilidad. Patricia Bullrich , exministra de Seguridad y actual senadora, es una de las principales promotoras de la iniciativa.

“Él queda absuelto por la edad. Nosotros, como familiares, estamos pidiendo que pague. Está fuera de la ley porque la ley quedó obsoleta”, sostuvo la tía del menor de 14 años. “ Queremos una condena, un castigo , que cumpla lo que tenga que cumplir”.

Y dejó clara su postura sobre la imputabilidad. “Siempre pensé que había que bajar la edad. ¿Cómo no va a tener discernimiento a los 14 años? Es dueño de sus actos. Ahora queda libre, va a volver a la escuela. Y es un peligro para nosotros y para el resto de la sociedad”, advirtió.

Patricia Bullrich recibió este viernes a familiares de Jeremías , con quienes dialogó sobre el caso y también sobre el proyecto de ley para reformar el Código Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad. Luego del encuentro en las dependencias del Senado, la legisladora enfatizó: "Se llevan una vida a sangre fría y sin consecuencias sólo por su edad".

"Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina (la madre de la víctima) hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago", escribió la legisladora oficialista en su cuenta de X.

Y apuntó a los menores: " Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos . Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia queda destruida para siempre. Se llevan una vida a sangre fría y sin consecuencias solo por su edad".

El crimen de Jeremías Monzón, de 15 años, ocurrió en un galpón ubicado frente al estadio de Colón de Santa Fe. El chico fue atacado con más de 20 puñaladas . Además de los tres menores acusados, la Justicia imputó a la madre de la joven detenida , acusada como partícipe necesaria del plan criminal, y al hermano de 18 años de uno de los menores involucrados , señalado por amenazar en redes sociales a una persona que pedía justicia por el crimen.

Fuente: Clarín