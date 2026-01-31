MADARIAGA ultima los detalles para la Edición 22 de las 5 Millas Nocturnas

MADARIAGA





El próximo viernes 6 de febrero, la ciudad de General Madariaga volverá a ser escenario de uno de los eventos deportivos más esperados del verano: la 22ª edición de las tradicionales 5 Millas Nocturnas, una competencia que combina deporte, noche y el acompañamiento de toda la comunidad.





La carrera está pensada para corredores profesionales y aficionados, con categorías divididas cada cinco años, lo que permite una participación amplia y equitativa. Todos los atletas que completen el recorrido recibirán medalla finisher, y además se realizará una mención especial a los Running Teams participantes.





Inscripciones





Las inscripciones presenciales se realizan de lunes a viernes en el Polideportivo Municipal, en los siguientes horarios:

Mañana: de 7 a 13

Tarde: de 18 a 20





Para quienes no residen en Madariaga, la inscripción se gestiona vía WhatsApp al 2267 631612.





Valores

$28.000 , con remera oficial incluida

$20.000, sin remera





Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan anotarse con anticipación para no quedar afuera de la largada.





Una nueva noche de running, esfuerzo y pasión deportiva ya se vive en Madariaga.