"Madres del dolor": Viviam Perrone abrazará a la mamá de Bastián Jerez, el niño internado tras chocar un UTV y una camioneta

La integrante de la Asociación Madres del Dolor, Viviam Perrone, informó que este domingo abrazará a la madre de Bastián Jerez, el menor de 8 años que se encuentra internado tras el choque entre vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en Pinamar.
La madre de Kevin Sedano, el adolescente de 14 años que
murió al ser atropellado en Libertador y Corrientes por Eduardo Sukiassian,
expresó que se reunirá con Macarena Collantes y la abuela de la víctima que
permanece internada en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”.
“Hace unos días (Macarena) me dijo que quería darme un
abrazo, esos abrazos que necesitamos durante esos días tan terribles. Por eso,
este domingo voy a Mar del Plata junto a Sabrina Mascarello (quien perdió a su
único hijo Lucas Peralta Luna en un hecho vial)”, sostuvo Perrone en un
comunicado
En este sentido, Viviam manifestó que “esperamos poder
transmitirle toda la fuerza que necesita”.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud bonaerense
señalaron que el paciente sigue “estable, con avances y retrocesos”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes