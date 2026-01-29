Una adolescente era buscada desde hacía un mes y descubrieron que había muerto atropellada en un accidente

La búsqueda de una adolescente de 13 años que estaba desaparecida en Rosario desde hacía más de un mes llegó a su fin. Este miércoles, la familia confirmó que había muerto pocas horas después de haber desaparecido, tras ser atropellada en un accidente ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre. Desde entonces, su cuerpo permaneció en la morgue como NN.

Se trata de Luna Aylén Zárate , quien había salido de su casa, ubicada en Camino Viejo a Soldini al 3400, en la noche del 23 de diciembre y nunca volvió. Su familia realizó publicaciones en redes sociales y el día 30 de ese mes, se radicó la denuncia por su desaparición.

En ese contexto, los investigadores entrevistaron a familiares y allegados, realizaron tareas de campo y un relevamiento de cámaras de seguridad en zonas vinculadas a su entorno. También se dispuso la difusión oficial de la imagen de la adolescente a través de los canales del Ministerio Público de la Acusación. Sin embargo, todas esas medidas dieron resultados negativos .

Tras la trágica noticia, la investigación permitió establecer que Luna había muerto pocas horas después de haber sido vista por última vez. Según la información oficial, alrededor de las 4 de la mañana del 24 de diciembre, un hombre de 37 años que circulaba en un Ford Focus embistió a la joven .

El conductor permaneció en el lugar del hecho y pidió ayuda a las personas que fueron testigos. Mientras que la víctima fue trasladada en estado grave al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde murió cerca de las 5:50 como consecuencia de politraumatismos severos .

El hombre fue demorado y se le inició una causa por el delito de homicidio culposo . Poco después, recuperó la libertad y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Tras la muerte de Zárate, su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Pero al no tener documentación y no obtenerse resultados positivos en los cotejos de huellas y registros disponibles, quedó identificado como NN .

Recién tras la difusión oficial del pedido de paradero por parte de la fiscalía, más de un mes después del accidente, se logró establecer la conexión entre ambos hechos.

Fuente: TN