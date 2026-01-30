Una adolescente de 15 años que está de vacaciones en Miramar denunció que la ataron y violaron en la playa

Una adolescente de 15 años denunció que este jueves a la madrugada la maniataron y abusaron sexualmente a la salida de un boliche en Miramar , durante sus vacaciones.

La víctima caminaba con un chico que apenas conocía cuando un hombre los interceptó en una playa cercana al muelle local, los amenazó con un arma blanca y los maniató.

De acuerdo con 0223 , el agresor los interceptó y los obligó a tirarse en la arena. Luego los ató y abusó sexualmente de ella.

Tras el ataque, el sospechoso se llevó los celulares de las víctimas y los descartó para evitar que pudieran comunicarse.

El chico logró desatarse y pedir ayuda. A los pocos minutos, un móvil policial llegó al lugar, activó el protocolo de contención y notificó a la fiscalía.

La adolescente recibió asistencia médica inmediata y está bajo el cuidado de un gabinete especializado en casos de abuso sexual.

Fuente: TN