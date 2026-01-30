Habló la tía de uno de los acusados del crimen de Jeremías Monzón: “Mi sobrino es un monstruo”

El asesinato de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años brutalmente atacado y asesinado a puñaladas en Santa Fe , sumó en las últimas horas un testimonio inesperado y de alto impacto público. Por primera vez desde que se conoció el crimen, habló en televisión la tía de uno de los menores de 14 años imputados como coautores del homicidio , quien permanece en libertad por su edad.

En una entrevista extensa, la mujer —que prefirió mantener su identidad en reserva— buscó fijar una postura familiar frente a un hecho que conmocionó a la provincia y reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad. “No avalamos nada, no justificamos nada. Mi sobrino es un monstruo y un peligro para la sociedad. Estamos del lado de la familia de Jeremías”, aseguró en América TV .

El crimen ocurrió entre el 18 y el 22 de diciembre, cuando Jeremías fue emboscado tras un engaño y atacado con extrema violencia. La autopsia confirmó que recibió más de 20 puñaladas con dos armas blancas y que el asesinato fue grabado por los agresores .

Por el hecho hay tres menores identificados : una chica de 16 años, detenida con prisión preventiva; un adolescente de 14 y otro de 15, imputados pero en libertad por ser no punibles; y recientemente fue imputada también la madre de la joven detenida, acusada como partícipe necesaria del plan criminal.

En ese contexto, la tía del menor de 14 años buscó despegar a su familia de cualquier intento de encubrimiento. Reveló que fue el propio adolescente quien confesó el crimen a su madre y que ella lo entregó inmediatamente a la Justicia junto con las evidencias . “Eso nadie lo sabe y nos están involucrando en cosas que no son así”, sostuvo.

Sin embargo, el testimonio dejó expuestas contradicciones y zonas grises. Mientras insistía en que no se hacen responsables de la crianza del chico —atribuyendo esa responsabilidad exclusivamente a los padres—, al mismo tiempo reclamó una sanción para su sobrino , aun cuando la ley no lo alcanza. “Está fuera de las leyes. Queda libre. Va a tener que ir a la escuela. Y es un peligro para nosotros y para la sociedad”, afirmó con crudeza.

Durante la entrevista, la mujer pidió abiertamente que se baje la edad de imputabilidad . Argumentó que, si un niño tiene discernimiento para tomar decisiones importantes desde temprana edad, también debería tenerlo para distinguir entre el bien y el mal. “¿Cómo no va a tener discernimiento a los 14 años?”, se preguntó.

También relató el clima de amenazas y miedo que atraviesa su familia desde que se conoció el caso. Dijo que recibieron intimidaciones, intentos de ataques a sus viviendas y que por eso demoraron en hablar públicamente. Aun así, aseguró que su intención es acercarse a la familia de Jeremías “desde el respeto y entendiendo sus tiempos”.

El momento más fuerte llegó cuando definió a su sobrino como “un monstruo” y admitió que no quiso ver el video del crimen para no “volverse loca” . Cerró la entrevista con un pedido de perdón público dirigido a la familia de la víctima y con un reclamo a las autoridades: “Pedimos ayuda, pedimos seguridad y pedimos que alguien nos diga qué hacer”.

