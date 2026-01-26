Un tren que iba a Mar del Plata embistió a un auto: un muerto y dos heridos

NACIONALES

Un tren de larga distancia embistió a un auto a la altura del parque acuático Aquasol , en Mar del Plata . Debido a la intensidad del impacto, tres personas sufrieron heridas. Una de ellas murió este lunes a la madrugada tras varias horas de agonía.

El accidente, que ocurrió en la tarde del domingo en el kilómetro 386 de la Ruta 2 , fue protagonizado por una formación que había partido desde Plaza Constitución y un Peugeot 206 . En ese vehículo viajaban un hombre de 40 años, una chica de 17 y un joven de 23, quien fue rescatado de entre los hierros y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la ciudad balnearia.

El accidente generó temor entre los pasajeros del servicio ferroviario y derivó en un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

Según se supo, Nicolás Gómez (como se identificó al joven, que es de General La Madrid) fue ingresado al quirófano “con politraumatismos graves” y pronóstico reservado . Sin embargo, murió en las primeras horas del lunes, según confirmaron desde el hospital.

En tanto, la chica y el otro adulto sufrieron heridas de distinta consideración, pero se encuentran fuera de peligro. Los acompañantes fueron identificados como Ana S., novia de Nicolás; y Adrián S., padre de la chica. Iban a pasar unos días a Mar del Plata, según el sitio 0223 .

Desde Trenes Argentinos precisaron que ni los pasajeros del tren ni el personal a bordo del servicio tuvieron lesiones. Sin embargo, la formación debió detener su marcha durante varias horas para que se hicieran las pericias correspondientes.

La situación demandó la intervención de los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires y al Servicio de Atención al Turista (SAT), que está coordinado por la Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud y tiene como fin reforzar la asistencia en el corredor vial de la Costa Atlántica durante la temporada de verano.

En este sentido, el operativo de asistencia participaron dotaciones de Bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, personal de la Policía Bonaerense, agentes de Vialidad (de Aubasa) y de Defensa Civil.

El episodio se registró en una franja horaria de abundante circulación vehicular, acentuada por el recambio turístico de fin de semana. Si bien el tránsito debió ser interrumpido ante las circunstancias, finalizados los peritajes y las tareas de remoción de los restos del vehículo, la circulación por la autovía y el servicio ferroviario se normalizaron.

Fuente: Clarín