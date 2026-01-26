“Me mueve la pasión por un espacio distinto”: quién está detrás del bosque escondido en Punta del Este

NACIONALES

A minutos de zambullirse en las playas de La Barra emerge un bosque encantado... y escondido. Podría tratarse de una fábula en un parque nacional en la Patagonia, pero la geografía es bien distinta. Si alguien fuera depositado con los ojos tapados en medio del pinar de Portal Bosque, jamás diría que se encuentra en el corazón de Punta del Este. Se trata de un espacio distinto, que está creciendo, ganando visibilidad y socios, pero que el común del veraneante de la península uruguaya desconoce.

"Es un lugar que conocemos los que vivimos en la Punta, que nos enteramos los residentes, no el turista común", dice un empresario gastronómico muy conocido.

"Es de las más grandiosas novedades que han surgido en los últimos cinco años , muy por encima de los nuevos hoteles, restaurantes y esas torres que acarician las nubes. Lo de Portal Bosque cautiva simplemente porque es algo distinto e inimaginable en esta geografía", remarca este empresario cuyas iniciales son M.P.

Estamos en este bosque frondoso y laberíntico y la primera pregunta que surge es: "¿Qué es? ¿Un club, una colonia, un parque, un laboratorio, un centro cultural o una escuela? "Es un lugar que combina un poco de todo esto", define con sonrisa de ganador Matías Woloski (45), el principal responsable de la existencia de este espacio educativo que se encuentra en pleno crecimiento y que abrió sus puertas en octubre de 2023.

Woloski, además, fue fundador de Auth0, el quinto unicornio argentino, que en 2021 fue vendido por US$ 6.500 millones a una compañía de Silicon Valley. Y decidió invertir unos cuantas decenas de millones en un lugar que entra por los ojos y que Punta del Este no tenía. "Cuando inauguramos, vino el entonces presidente Luis Lacalle Pou y se mostró fascinado y agradecido por sumar algo que tiene una proyección y un futuro enormes".

Clarín recorre las instalaciones el día más soleado que tuvo costa esteña en la primera quincena de enero. Pese a la sofocante temperatura, Portal Bosque provoca curiosidad e invita a ser recorrido . Es cerca del mediodía de un día de semana y se ven decenas de chicos realizando actividades veraniegas, pero también hay talleres de tecnología, yoga, cerámica, música, bordado japonés, artes marciales y astrología.

"Tenemos alrededor de 250 familias que son parte de nuestra comunidad y vienen todos los días, en dos turnos, unos 300 chicos. Lo primero que nos expresan es la necesidad que había de un lugar como éste. ¿Qué capacidad? Queremos llegar a 600 familias, que sería nuestro cupo".

Por 150 dólares mensuales cada menor tiene acceso a todas las actividades , deja en claro Woloski, que remarca que "el objetivo no es explotar el verano para ganar dinero". Por semana, cada menor no residente (turista) paga 250 dólares.

Buscador de nuevas experiencia, de instinto aventurero y con el ADN de persona emprendedora, Woloski dio un giro radical en su vida . Después de años de trabajar con su startup Auth0, relacionada a la identidad e identificación digital, dejó Buenos Aires para radicarse en Punta del Este en 2020.

" Necesitaba un cambio en mi rutina, en mi día a día y más allá de que era plena pandemia, acá en Punta estaba todo abierto. Le propuse a mi familia de venir, de probar y nos vinimos. Fue un experimento que salió bien", cuenta.

Siempre trabajó de manera remota para Auth0, y lo seguiría haciendo desde Punta del Este, mientras ya sonaba fuerte la posible venta y, en paralelo, craneaba algún proyecto vinculado con la educación.

"Empecé a pensar en algo educativo, en un servicio que quisiera para mis hijos y me aparecieron palabras que quería fusionar: naturaleza, arte, tecnología y educación como base. Cambié el tema software y la cyberseguridad, que son cosas intangibles, por una experiencia mucho más humana y natural, en la que todo es tocable. Siempre rondó en mi cabeza que la educación es algo en lo que se invierte poco".

Woloski y Waingarten, como emprendedores, aunaron criterios para concluir en que "faltaba un espacio familiar para criar a nuestros hijos, como nos pasa a Matías y a mí", sostiene Mariquel, que fue quien encontró el terreno ideal para empezar a explotar. " El bosque estaba bien armadito, no hubo que plantar árboles ni talarlos . Es un paraíso ideal para brindarle a nuestros hijos, pero a ese marco queríamos sumarle, también, la pata educativa".

Este oasis verde de 10 hectáreas cuenta con un club house moderno equipado con todas las comodidades necesarias para el esparcimiento y la socialización, incluyendo áreas de juego, salones de eventos y espacios de coworking; también funcionan dos restaurantes, uno de ellos es Tierra, del reconocido chef Fernando Trocca. Y hay un staff de 40 personas, 80 talleristas de diversas actividades y 20 guías educadores.

"Se estimula la creatividad y la aplicación de conocimientos como método de aprendizaje" , se suma a la conversación Mariquel Waingarten, cofundadora de Portal Bosque. "Una de nuestros principales metas es inocular la curiosidad por aprender. Aplicamos aspectos de las enseñanzas Waldorf y Montessori".

¿Qué ingresos tiene Portal Bosque para mantenerse? "Funciona como una fundación cultural y educativa . Cuenta con socios que pagan una membresía mensualmente. Hasta ahora sumamos más de 250 familias que vienen casi todo el año y luego durante el verano hay pases especiales de una semana para los veraneantes", explica Mariquel, que hace saber que Woloski es el principal donante. "El objetivo económico no es hacer dinero, sino que Portal se autosustente. Yo soy el que aporto, pero no pretendo que esto sea siempre así".

"¿Sabés lo que significa un espacio como éste? Es un salvavidas para los adultos y un lugar ideal para los más chicos, nos dicen las familias". Woloski anda liviano por la vida, flota en la tranquilidad luego de vender Auth0. "Uno se deja llevar por el monto, pero fue difícil desprenderse de la criatura y la operación en sí fue un parto y luego lo viví como un duelo. Se hizo largo, pensá que tuvimos muchas ofertas, decíamos que no con mi otro socio (Eugenio Pace), hasta que entendimos que era la oferta y el momento antes de salir a la bolsa y convertirnos en una empresa pública" , explica el empresario que se fue definitivamente de Auth0 en mayo de 2024.

Reconoce que la oferta de la californiana Okta lo sorprendió porque "son montos que a uno no le entran en la cabeza. ¿Quién pone la cotización? El mercado es quien valúa. Okta es una compañía pública que está valuada en unos 20 mil millones de dólares. Y cuando nos hicieron la propuesta nos encontrábamos en el pico de la tecnología y en la fiebre cripto . Y entendimos que era el buen momento para todos, porque Auth0 era uno de los pocos unicornios argentinos valuado en más de 1.000 millones".

Cuenta Woloski que Okta era un competidor directo de Auth0, "que intentaba diseñar el mismo producto (tecnología de autenticación de empresas) que nosotros pero a ellos no les salía . Y esa imposibilidad terminó acelerando la operación", estima.

Dejamos el software y volvemos al medio del bosque. "Sin duda que estoy viviendo una etapa distinta y con otros objetivos. Hace un tiempo me surgió la necesidad de aportar a la cultura y educación, dos temas que los privados no suelen prestarles atención porque no generan plata. Y los pocos que se dedican lo hacen por amor al arte. Obviamente no tengo la necesidad de hacer dinero, hoy sí me mueve la pasión por un espacio distinto, y por suerte puedo aportar el dinero que sea necesario para que empiece a funcionar".

