Tras una violenta discusión, regresó con su auto y atropelló a su papá y a otras dos personas

NACIONALES

Un hombre atropelló a su padre y a otras dos personas al subir adrede su auto a la vereda tras protagonizar una fuerte discusión con su familiar. Las cámaras de seguridad de un local registraron la violenta reacción del conductor, que terminó detenido.

El hecho ocurrió este miércoles poco antes del mediodía en San Justo , sobre la avenida Juan Manuel de Rosas , al 5100, una zona comercial y muy transitada, por donde incluso pasa el Metrobus.

Las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad de un local y muestran el momento exacto en el que Esteban Ninni, de 38 años, embiste con su auto Citroen C4 a su papá, Domingo (70) y otras dos personas identificadas como Kevin Forti (26) y Magalí Ester Navarro (39).

Según el informe del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sucedió en la puerta de un taller mecánico. Los motivos del conflicto familiar, por el momento, se desconocen.

A bordo del auto, estacionado sobre la vereda, Esteban hace una breve maniobra y dirige, aumentando la velocidad, el vehículo hacia donde estaban las víctimas e incluso más gente. Entre ellos, una mujer con un bebé en brazos.

Tras pocos metros , impacta sobre su padre y las otras dos personas y sin siquiera detenerse , retoma con un giro primero hacia la avenida, para luego sumarse al tránsito con el semáforo en verde.

El Citroen rozó a una camioneta también estacionada junto a otros autos en la vereda y en perpendicular al taller y otros comercios. Pero el leve impacto no le impidió llevar a cabo su escape.

Tras la huida, quienes fueron testigos cercanos del violento episodio, fueron registrados por las cámaras de seguridad parados, atónitos y tratando de divisar al auto del agresor.

Pablo, dueño de una heladería local y testigo del hecho, relató en diálogo con A24 : "De milagro. La verdad que fue una desgracia con suerte... Nos asustamos, fue todo una cuestión de segundos".

Al detallar los hechos que presenció dijo: "Estaba el ahijado de mi mujer acá en la vereda y por 10 segundos no se llevaron al bebé puesto . El bebé es hijo del encargado de nuestra fábrica y de la chica encargada de facturación".

"Los chicos salen a separar y a ver qué pasó. El muchacho estaba sacado como un loco, discutió con mi mujer . Se subió, dio la vuelta y nos llevó a todos puestos", recordó.

Además, indicó que vio que Esteban "le estaba pegando con un fierro al padre".

"Ahí se sumaron los chicos a separar y ocurrió todo, se subió, pasó tres veredas y salió como un loco", dijo para luego completar: "El hombre después nos decía que el muchacho quería irse a vivir con él, porque se había peleado con la mujer. Como él no quería que fuera a vivir con él, lo atacó y le pegó directamente al padre".

Según informaron las autoridades, Esteban Ninni fue detenido y su auto fue secuestrado. Además, al lugar, llegó una ambulancia para atender a los atropellados, quienes presentaron heridas leves, por lo que no fue necesario llevarlos a un centro de salud. Todos están fuera de peligro.

Fuente: Clarín