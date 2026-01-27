Trágico accidente en Córdoba: una mujer de 60 años murió tras un brutal choque entre una camioneta y una moto

NACIONALES

Una mujer de 60 años murió en un accidente fatal cuando viajaba a bordo de una moto y chocó con una camioneta en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

El trágico episodio ocurrió entre una camioneta Ford EcoSport y una motocicleta Honda NF . El hecho se produjo en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la calle José Severo Malavia .

Según informó Canal C , la EcoSport era conducida por un hombre de 53 años , que era acompañado por su hijo de 18 . La parte frontal del vehículo quedó completamente destrozada.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el brutal accidente y son materia de investigación .

Personal de la Unidad Regional Departamental Río Cuarto arribó al lugar y realizó tareas de asistencia. A su vez, constató que la mujer murió en el lugar.

Policía Caminera también acudió al lugar del episodio y colaboró con el ordenamiento del tránsito, mientras se realizaban los peritajes correspondientes.

Este domingo por la tarde, un colectivo de la línea 510 chocó y mató a una familia que iba en moto en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo . El fuerte impacto provocó la trágica muerte de un hombre, su hija y un bebé de 3 meses .

El choque frontal ocurrió en la intersección de la Ruta 1003 y Montes de Oca , por causas que aún se desconocen.

Según informó Primer Plano, el impacto se produjo cuando el colectivo circulaba por la ruta, en sentido a Libertad, y la moto iba hacia el lado contrario.

El conductor de la moto marca Brava Altino, un hombre de 45 años identificado como Juan Carlos Alegre, murió en el lugar. Su hija Aylín , de 23 años, y su nieto Mateo , iban de acompañantes. Ninguno llevaba casco .

La mujer de 23 años fue derivada al hospital Malvinas en grave estado y murió más tarde . Por su parte, el bebé fue llevado al hospital Bautista de Libertad por el conductor de un auto particular que presenció el accidente. A pesar de los esfuerzos por rescatarlo, Mateo llegó sin vida .

Fuente: TN