Tragedia vial en Entre Ríos: murió el cuarto ocupante de la camioneta que chocó de frente contra un camión brasileño en la ruta 18

NACIONALES

Subió a cuatro el número de víctimas fatales tras el choque frontal entre una camioneta y un camión brasileño ocurrido este viernes sobre la ruta 18, en Entre Ríos.

El fatal accidente ocurrió ocurrió a la altura del paraje Las Tunas, en el departamento de Paraná. Las cuatro víctimas viajaban en la camioneta, mientras que el conductor del camión, de nacionalidad brasileña, resultó ileso.

Pese a que en ese tramo la ruta es una autovía, el choque ocurrió de manera frontal y según estableció la policía local la camioneta Nissan Frontier viajaba en dirección a la costa del río Uruguay y el camión, conducido por el brasileño André Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años, circulaba hacia la ciudad santafesina de Santo Tomé con una carga de carne.

Los cuatro pasajeros de la camioneta, identificados como Iaac Natanael Fister, Sebastián Ismael Fonseca, Alejandro Casal y Diego Girardd, eran empleados de una firma que realiza labores tercerizadas para la energética local Enersa, con tareas de desmalezamiento y limpieza en el interior de la provincia mesopotámica.

Dado el estado en que quedó la Nissan Frontier, los servicios de emergencia y bomberos debieron trabajar intensamente para rescatar a la persona herida que había quedado atrapada en el vehículo y que este sábado finalmente falleció.

El hombre que se convirtió en la cuarta víctima fatal de este trágico accidente estaba extremadamente grave y permanecía internado en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná.

En cuanto a la causa, el fiscal Juan Ramírez Montrull dispuso la detención del conductor del camión, quien quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná, mientras se intenta determinar qué responsabilidad tuvo en el trágico choque.

Fuente: Clarín