Pascual Drake, experto en vinos: “El precio de un vino en un restaurante no tiene nada que ver con el vino”

NACIONALES

El precio de un vino en un restaurante no refleja su calidad , sino el nivel y los costos del lugar . Así lo explicó Pascual Drake , experto en vinos, quien señaló que una misma botella puede valer diez veces más según el restaurante, sin que el producto cambie.

La afirmación surgió en el podcast de Descorchify , donde Drake respondió a una de las preguntas más frecuentes de los comensales: cómo elegir un buen vino en un restaurante y evitar pagar de más . Según el especialista, el valor que figura en la carta no está determinado por el vino en sí , sino por la estructura del restaurante.

“ Podés comprar el mismo vino a 10 euros en un lugar de menú del día y a 100 euros en un restaurante con estrella Michelin ”, explicó. En ese sentido, aclaró que no se está pagando únicamente la bebida , del mismo modo que tampoco se paga solo la carne o el plato servido.

Drake remarcó que en un restaurante siempre existe un sobreprecio , y que este responde a factores como el servicio, la experiencia, el ambiente y el posicionamiento del lugar. “Hay una parte subjetiva que se paga”, sostuvo.

Además, señaló que en muchos casos el precio también incluye costos invisibles para el cliente . Aunque el vino ya venga elaborado, detrás hay un trabajo previo: negociación con proveedores, conservación adecuada, personal capacitado y, en algunos casos, la presencia de un sommelier .

“ Todo eso tiene un costo , y cuanto más alto es el nivel del restaurante, más probable es que ese costo se traslade al precio final”, explicó el experto.

Por último, Drake dejó en claro que pagar más no siempre significa beber mejor , y que entender cómo se forma el precio puede ayudar a elegir con más criterio. Según su visión, conocer estas reglas del juego permite disfrutar del vino sin falsas expectativas y con mayor conciencia .

Fuente: TN