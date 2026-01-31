Dramático rescate en Córdoba: un policía le salvó la vida a un nene de 11 años que se ahogaba en un río

NACIONALES

Un policía protagonizó un dramático rescate al salvarle la vida a un nene de 11 años que se ahogaba en un río de Córdoba.

El dramático episodio ocurrió este viernes por la tarde en un río de la localidad de Despeñaeros , en el departamento de Santa María .

Todo comenzó cuando un efectivo policial , que desarrolla tareas de seguridad en el Operativo Verano 2026, advirtió que un chico que estaba en el espejo de agua tenía problemas para mantenerse a flote .

Sin dudarlo, el policía actuó de inmediato y entró al agua para rescatarlo . Rápidamente logró llevarlo consciente hasta la orilla , donde lo asistieron hasta que llegara una ambulancia.

Luego de unos minutos, un servicio de emergencias arribó al lugar y trasladaron al nene al hospital local , donde le realizaron una evaluación médica y descartaron mayores complicaciones .

Un grupo de policías intervino de urgencia para salvarle la vida a un bebé de apenas dos meses que se estaba ahogando en Córdoba .

Ocurrió mientras los efectivos policiales estaban colaborando en un operativo por un accidente de tránsito en la intersección de Avenida 11 de Septiembre y Avenida Circunvalación. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la Policía.

De repente, un hombre bajó desesperado de su Volkswagen Gol y corrió hacia los policías, ya que su hijo no podía respirar y presentaba signos claros de broncoaspiración.

De inmediato, los efectivos le practicaron maniobras de primeros auxilios al bebé para desobstruirle las vías aéreas. Tras unos segundos, lograron que vuelva a respirar.

El accionar rápido de los policías fue clave para evitar una tragedia. El bebé fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz , donde recibió atención médica y quedó en observación para su evaluación.

Fuente: TN