Violento ataque en El Bolsón: un hombre atropelló al perro de sus vecinos y los amenazó con un machete

Un hombre arrastró a un perro con su auto durante más de 100 metros, se burló de los dueños y los amenazó con un machete en la localidad El Bolsón , en Río Negro .

Todo ocurrió cuando un conductor pasó a toda velocidad por la cuadra . Iba tan pegado al cordón que atropelló a la mascota, que estaba en la vereda, según denunciaron los vecinos.

Lejos de pedir disculpas, el agresor se burló y provocó a los dueños del perro. El hijo de la familia afectada le reclamó por lo sucedido, pero el hombre salió de su casa con un machete y los amenazó.

Fuentes judiciales indicaron que, además de la amenaza física, el sospechoso llamó a la policía y brindó información falsa , al asegurar que sus vecinos estaban armados y no lo dejaban salir de su casa.

En medio de la discusión, el padre del conductor intervino y justificó la actitud de su hijo.

La familia del perro, por su parte, presentó una denuncia formal y el Juzgado de Paz de El Bolsón dictó una serie de medidas cautelares para frenar el conflicto y evitar nuevos episodios de violencia.

Entre las disposiciones establecieron que las partes no puedan tener contacto entre sí ni entrar a la casa del otro. También quedó prohibido cualquier tipo de agresión verbal, gestual, ruidos molestos o acciones que afecten a los vecinos.

Además, se fijó un límite de velocidad de 40 km/h para los autos que circulen frente a las casas de las familias enfrentadas. Cada grupo familiar deberá mantener a sus perros controlados y dentro de sus propios terrenos.

Fuente: TN