Tirar coco rallado en el limonero: para qué sirve y qué beneficios tiene

El limonero es uno de los frutales más elegidos para patios y jardines argentinos: es resistente, productivo y no requiere cuidados complejos. Sin embargo, para estimular su crecimiento y mejorar la calidad de los frutos, existen algunos trucos naturales que pueden marcar la diferencia. Uno de ellos es usar coco rallado en la base del árbol.

Aunque no es un método muy difundido, el coco funciona como un mejorador natural del suelo , aportando materia orgánica y ayudando a mantener condiciones óptimas para el desarrollo del limonero.

Cuando el coco rallado se incorpora al suelo, comienza un proceso de descomposición lenta que libera nutrientes clave como potasio, magnesio y calcio, fundamentales para la formación de frutos y el fortalecimiento general del árbol.

Además, uno de sus mayores beneficios es que mejora la retención de humedad . Esto es especialmente importante en épocas de calor, ya que ayuda a mantener la tierra húmeda por más tiempo y reduce el estrés hídrico, favoreciendo el crecimiento de raíces más sanas y profundas .

Otro punto a favor es que el coco actúa como una barrera física natural . Al cubrir el suelo alrededor del tronco, dificulta el acceso de algunas plagas e insectos rastreros que suelen atacar la base del árbol.

El uso correcto es clave para que este truco sea efectivo:

También es recomendable combinarlo con un riego moderado para ayudar a que el coco se integre mejor al suelo.

Fuente: TN