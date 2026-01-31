Temporal en Mendoza: granizo, inundaciones, autos arrastrados y el dramático rescate de un operario en una retroexcavadora volcada

NACIONALES

Si bien para el área metropolitana de Mendoza estaban previstas fuertes tormentas y ráfagas de viento durante la tarde de este viernes, la intensidad del fenómeno sobrepasó todos los pronósticos. Además de lluvias intensas , se registró caída de granizo y graves inundaciones en distintas localidades, con correntadas, destrozos y cortes de servicios .

A lo largo del territorio afectado se reportaron desbordes de canales y acequias, mientras que autos y otros vehículos fueron arrastrados por caudales de agua. En Ugarteche , un operario debió ser rescatado luego de que la retroexcavadora que conducía fuera derribada por la corriente.

Las tormentas comenzaron alrededor de las 14 y afectaron a distintos puntos del Gran Mendoza , entre ellos la capital provincial, Las Heras, Godoy Cruz y Guaymallén . También se registraron daños en zonas del Este, como San Martín y Lavalle , y del Sur, como Ugarteche y Anchoris . Vecinos de esas localidades relataron cómo calles, rutas y acequias se inundaron en cuestión de minutos y se transformaron en verdaderos ríos.

Las fuertes ráfagas de viento provocaron además la caída de árboles y postes , lo que complicó el tránsito y generó interrupciones en los servicios. Puentes anegados por el desborde de canales y arroyos completaron el panorama, que fue ampliamente documentado por los propios vecinos en redes sociales. Según informó Edemsa, la empresa distribuidora de electricidad, al menos 56 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico.

En Godoy Cruz, tres niños cayeron al Dique Maure tras ser arrastrados por la crecida, aunque pudieron ser rescatados rápidamente. En otros puntos del Gran Mendoza también se registraron escenas de vehículos arrastrados por la corriente en calles y avenidas

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en Ugarteche, a unos 30 kilómetros al sur de la capital provincial, donde una retroexcavadora fue volteada por la corriente de un canal de riego. El chofer quedó atrapado en la cabina , logró salir por sus propios medios, pero debió permanecer de pie sobre la máquina dada vuelta hasta ser rescatado por efectivos de la Policía de Mendoza y bomberos voluntarios.

El operativo se realizó en dos etapas. Primero, el trabajador fue asegurado con una cuerda y quedó suspendido debajo de un puente tras ser extraído de la cabina. Luego, fue elevado por los rescatistas hasta ponerse a salvo. Se constató que no presentaba lesiones, mientras que la máquina quedó atascada en el cauce.

Por la noche, el Gobierno de Mendoza informó que no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. "Durante la jornada se realizaron rescates en el Dique Maure, en distintos tramos de los zanjones del Gran Mendoza, en la Ruta Nacional 40 y en zonas del Valle de Uco, entre otros puntos críticos. En todos los casos, las personas asistidas se encontraban en buen estado de salud", indicaron desde la gobernación.

Además, señalaron que en el Gran Mendoza, la Zona Centro, la Zona Este y la Zona Sur se produjeron cortes preventivos, calzadas reducidas, arrastre de material y caída de árboles, especialmente en accesos, rutas provinciales y caminos de montaña.

Para este sábado, el pronóstico anticipa una jornada nublada, con lluvias intermitentes y una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 18.

Fuente: Clarín