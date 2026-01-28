Home Ads
Sufrió una estafa virtual por $10 millones y la Justicia falló a su favor: le pagaron $63 millones

Redacción CNM enero 28, 2026

Una empresa productora de arándanos de Corrientes sufrió una estafa virtual mediante una maniobra de phishing. El caso derivó en la Justicia, que falló a favor de la compañía y ordenó una millonaria indemnización.

En diciembre de 2022, la empresa, que se dedica a la producción y comercialización de arándanos, detectó que se habían hecho diez transferencias no autorizadas a terceros por un monto cercano a los 10 millones de pesos .

Automáticamente, el representante de la compañía realizó una denuncia y le reclamó al banco . Aunque los movimientos no habían sido autorizados, la entidad financiera no le devolvió el monto a la empresa ni brindó soluciones para el problema.

Ante esta situación, desde la compañía decidieron llevar el caso a la Justicia y salieron beneficiados: las pericias determinaron que se trataba de una estafa y que el banco no había activado los mecanismos de control y seguridad correspondientes.

En ese contexto, el Tribunal le ordenó al banco que devuelva los $10 millones transferidos ilegalmente y que pague otros $53,4 millones correspondientes a gastos judiciales y periciales, pérdida de oportunidad de inversión y daño punitivo.

La productora de arándanos cobrará, en total, más de $63 millones por la estafa que sufrió . Este fallo reafirmó la obligación de los bancos de proteger a sus clientes y responder contra transferencias ilícitas.

Fuente: TN


