Apareció un lobo marino lastimado en La Lucila del Mar, un hombre quiso tocarlo y desató una violenta pelea

NACIONALES

Una pelea a los gritos alteró la tranquilidad de la playa de La Lucila del Mar en plena temporada alta. Lo que comenzó como una postal inusual —un lobo marino descansando sobre la arena— derivó en una fuerte discusión entre turistas cuando un hombre decidió acercarse demasiado al animal e intentar tocarlo , pese a las advertencias del resto de los presentes.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran el momento en que el lobo marino reacciona de forma defensiva al sentir la proximidad humana: abre la boca y lanza un movimiento brusco hacia la mano del hombre .

La respuesta del público que rodeaba la escena fue inmediata. Entre gritos y reclamos, varias personas le exigieron que se alejara y dejara tranquilo al animal .

“¡No lo toques!”, se escucha decir a una mujer visiblemente alterada. Otros sumaron advertencias más directas: señalaron que el lobo marino tenía una herida visible y que, en esas condiciones, podía reaccionar de manera imprevisible. Lejos de retroceder definitivamente, el hombre se apartó unos pasos, pero volvió a acercarse, minimizando el riesgo y desoyendo los pedidos.

La discusión escaló rápidamente. Según se escucha en el video, el hombre defendió su actitud con frases desafiantes y terminó respondiendo con insultos a quienes lo increpaban. Mientras tanto, otros turistas expresaban su indignación en voz alta, cuestionando la imprudencia de acercarse a un animal silvestre y potencialmente estresado.

El lobo marino, por su parte, permanecía en la arena sin posibilidad de alejarse hacia el mar, lo que reforzó la hipótesis de que se encontraba herido o debilitado. Especialistas suelen explicar que estos animales pueden salir a descansar a la costa, pero también que una lesión o el agotamiento pueden volverlos más vulnerables y reactivos frente a estímulos externos .

El comportamiento humano frente a la fauna marina es un tema recurrente durante los meses de verano, cuando miles de turistas conviven en las playas con animales silvestres.

Desde la Fundación Mundo Marino insisten cada temporada en la necesidad de respetar normas básicas de convivencia para evitar riesgos tanto para las personas como para los animales.

Entre las principales recomendaciones, los especialistas señalan que, si el animal se encuentra tranquilo, no debe ser tocado ni rodeado . Es clave mantener distancia, evitar ruidos, no intentar sacarle fotos de cerca y controlar que las mascotas no se aproximen. En caso de que el lobo marino tenga una cría o presente signos de heridas, se debe dar aviso inmediato a centros de rescate , guardavidas o autoridades locales.

Fuente: TN