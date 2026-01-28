Ni trapo ni spray: cómo limpiar el televisor sin dañarlo ni rayarlo

NACIONALES

Es probable que en algún momento hayas notado el televisor con huellas, polvo o manchas que no salen fácilmente. Esto es muy común, sobre todo si hay chicos, mascotas o si la pantalla queda expuesta al ambiente todos los días.

Aunque muchas personas recurren al trapo seco, a servilletas de papel o a sprays multiuso, estas opciones no siempre son las más adecuadas y, en algunos casos, pueden dañar la pantalla, dejar marcas o provocar rayones .

Por fortuna, existe una forma simple y segura de limpiar el televisor sin esfuerzo, sin usar productos agresivos y sin comprometer el panel .

La mejor manera de hacerlo es utilizando agua destilada o desmineralizada y un paño de microfibra limpio , sin aplicar presión ni productos químicos. Este método elimina la suciedad superficial sin afectar el recubrimiento de la pantalla.

Muchos especialistas en tecnología coinciden en que el error más común es aplicar productos directamente sobre la pantalla . La clave está en la suavidad del paño y en evitar cualquier elemento abrasivo o líquido agresivo.

Los elementos necesarios para este método suelen estar en casa. Esto lo convierte en una alternativa práctica, segura y económica para mantener el televisor limpio y en buen estado sin riesgo de dañarlo .

Fuente: TN