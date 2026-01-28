Adiós a las manchas del tapizado del auto: la mezcla casera de limpieza con 3 ingredientes que no falla

Las manchas del tapizado pueden ser un gran dolor de cabeza para una persona, sobre todo si es obsesiva con el cuidado del auto . Pueden acumular mucha suciedad con el tiempo, pero hay una solución sencilla para decirles adiós .

Una mezcla de limpieza , con algunos ingredientes líquidos, sumados a otros elementos que todos tenemos a mano en casa, será la clave para que los tapizados del auto queden como nuevo, asegurando un resultado perfecto que no falla .

El tapizado del auto es una de las partes más difíciles para mantener limpia durante el año. Muchos se aseguran de lavar el exterior cada cierta cantidad de días, pero, exceptuando que se envía a un lavadero profesional, la gente no está tan acostumbrada a concentrarse en el interior del vehículo.

Cuando nos damos cuenta de que hace mucho tiempo no le hacemos mantenimiento a esta parte, los asientos ya tienen cualquier cantidad de suciedad, haciendo difícil que en una sola lavada los dejemos en un estado ideal.

El consejo para estas situaciones está en utilizar una mezcla líquida que pueda dejar los tapizados como nuevos, incluso en estados de suciedad extremos: el limpiador multiusos se prepara con medio litro de agua, cinco cucharadas de alcohol y cinco gotitas de detergente de cocina.

Con esta mezcla preparada, solo hay que tener algunos elementos más a mano para poder limpiar los tapizados: una aspiradora (preferentemente las de mano), un cepillo o esponja y un paño de microfibra .

El primer paso para empezar la limpieza es tomar la aspiradora de mano y sacar la mayor cantidad de suciedad de los tapizados. Esto es clave, sobre todo para las separaciones entre los asientos, en las que suelen caer pedazos de comida, pelos u otros objetos.

Luego de esto, se comienza a aplicar el líquido sobre los tapizados. La mejor forma es tenerlo dentro de un rociador (como los que se usan en la cocina) para poder ir poniendo en lugares específicos seleccionados.

El próximo paso es esparcir el líquido con el cepillo o la esponja y fregar con suficiente fuerza para que la suciedad empiece a desprenderse. Cuando se termina este proceso, con el paño de microfibra se seca y se termina de remover la mugre que quedaba y que no había salido.

Este proceso se puede hacer en pequeños sectores del tapizado e ir moviéndonos a las partes que todavía están sucias. Aunque por lógica llevará más tiempo, hacerlo por sectores garantizará un mejor resultado final.

Este proceso, con el limpiador líquido multiusos y los otros elementos, servirá para que tus tapizados queden como nuevos, sin necesidad de estar realizándolo constantemente. También puede servir para realizarlo en el techo del auto.

Hay otra alternativa casera que puede dar mucho resultado para limpiar algunas manchas en el tapizado del auto e incluso puede funcionar como un plus para el proceso mencionado anteriormente, ya que hace más énfasis en manchas específicas , que pueden ser más difíciles de sacar.

Esta mezcla casera se prepara con media taza de vinagre blanco, una cucharada de bicarbonato de sodio y medio litro de agua tibia. Estos ingredientes actúan como desinfectantes y eliminan los olores y las manchas.

El proceso consiste primero en aspirar correctamente el tapizado y luego preparar la mezcla líquida y aplicarla sobre las manchas específicas que deseamos eliminar. Hay que dejarla reposar por unos minutos para mayor efecto.

Una vez pasado este tiempo se cepilla con movimientos circulares para sacar la suciedad de la mancha y se seca el líquido con un paño ligeramente húmedo. Cuando seca, aspirar nuevamente para finalizar la limpieza.

