Se conocieron nuevos detalles del estado de Bastian: lograron sacarle el respirador por algunas horas

La mamá de Bastian, el nene que sufrió un grave accidente en Pinamar el 12 de enero, compartió un mensaje en sus redes sociales para contar cómo sigue la salud del menor.

Según explicó, los médicos empezaron a retirarle de manera progresiva el respirador , algo que interpretan como una señal alentadora dentro de un cuadro que sigue siendo delicado.

Específicamente ayer, estuvo sin asistencia respiratoria desde la mañana hasta la tarde. Por la noche, explicó en el posteo, los médicos decidieron volver a conectarlo para que pudiera descansar mejor.

“Sos increíble, Basti. Todos los días nos demostrás lo increíble y maravilloso que sos. Sigamos orando y pidiendo por él , por su cabecita y cada parte de su cuerpo”, escribió a través de una historia de Instagram.

Después del choque, Bastian fue llevado de urgencia a un hospital de Pinamar, donde tuvo que pasar por dos cirugías. Pero como las lesiones eran graves, los médicos decidieron trasladarlo de inmediato en un helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata , donde recibe atención de mayor complejidad y fue intervenido quirúrgicamente en nuevas oportunidades.

Tras dar positivo en el test de alcoholemia, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de los dos conductores involucrados en choque.

La sanción rige desde el 20 de enero y alcanza a Noemí Quirós , quien manejaba el UTV en el que viajaba el nene, y a Manuel Molinari , conductor de la Volkswagen Amarok que impactó de frente contra el vehículo utilitario.

Según explicaron desde la cartera que encabeza Martín Marinucci, la decisión se tomó a partir de maniobras imprudentes que generaron un riesgo concreto para terceros. En la resolución, a la que tuvo acceso TN , se advierte que este tipo de conductas “ representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.

La situación de ambos conductores se complicó aún más este lunes, cuando las pericias toxicológicas confirmaron que los dos tenían alcohol en sangre al momento del choque.

Fuente: TN