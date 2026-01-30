La flor que crece fácilmente, tiene un aroma increíble y todos la quieren en su jardín

NACIONALES

En el mundo de las plantas hay varias especies que no pasan desapercibidas. Una de ellas es una flor que se destaca por su perfume intenso y envolvente que puede transformar cualquier ambiente y además tiene facilidad para crecer.

Se trata de la gardenia . Con sus flores bancas y brillantes, suma un toque de distinción tanto en exteriores como en interiores. Además, sus hojas verde oscuro y carnosas hacen un contraste perfecto con los pétalos suaves y luminosos.

La gardenia no solo es un clásico de los jardines, sino que también se luce en macetas , terrazas y balcones luminosos. Es ideal para quienes buscan sumar un detalle sofisticado en la entrada, en una mesa auxiliar o en un patio interno.

Su fragancia dulce y natural evoca ambientes serenos y sofisticados, y es perfecta para quienes quieren que su casa huela bien sin necesidad de usar productos artificiales. Además, se adapta tanto a estilos modernos como a decoraciones románticas o mediterráneas.

Fuente: TN