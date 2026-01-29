Quién era Narela Barreto, la argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

La muerte de Narela Micaela Barreto , la argentina que estaba desaparecida desde el 21 de enero en Los Ángeles, causó una profunda conmoción entre sus amigos y familiares.
Narela tenía 27 años y antes de asentarse en Estados Unidos vivía en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora.
La joven se había mudado al país norteamericano para trabajar y vivía sola en un departamento en el centro de la ciudad.
Fuente: TN
