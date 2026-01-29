Muerte y misterio: el cuerpo del artista plástico Fernando Fazzolari estaba maniatado y crecen las sospechas

La muerte de Fernando Fazzolari conmocionó al mundo del arte argentino. Sin embargo, en las últimas horas, el caso dio un giro inesperado y cobró fuerza la hipótesis de un homicidio.

Según confirmaron fuentes policiales a TN , el cuerpo del economista y artista plástico de 76 años estaba maniatado dentro de su departamento del barrio porteño de Montserrat.

Con el correr de las horas, los primeros relevamientos en el lugar desconcertaron aún más a los investigadores. No había signos de violencia en los accesos , ninguna puerta forzada, ninguna ventana rota. Tampoco faltaban objetos de valor . Todo estaba en su lugar.

Frente a este escenario, todavía no está claro si a Fazzolari lo mataron o si murió por causas naturales. Por estas horas, otra incógnita que aún se mantiene sin develar es si se trató de una muerte en medio de un robo.

El cuerpo de Fazzolari presentaba un avanzado estado de descomposición , por lo que se cree que llevaba entre 48 a 72 horas muerto cuando lo encontraron en el interior del departamento ubicado sobre la avenida de Mayo al 1100.

Hasta el momento, el examen preliminar de los forenses no logró determinar la causa exacta de la muerte.

Aunque todavía no se descarta ninguna hipótesis, los indicios apuntan a que fue la propia víctima quien abrió la puerta de su casa a un posible agresor.

Mientras tanto, el fiscal Pablo Turano encabeza una investigación que se apoya en reconstruir las últimas horas del artista. Para esto, analizan cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para identificar quiénes ingresaron y salieron del edificio en los días previos.

Intervienen en el caso la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, personal de la Comisaría Vecinal 1B y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Fuente: TN