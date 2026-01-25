Quién era el empresario que fue ejecutado a sangre fría en Merlo por un ladrón que tenía que estar preso

Daniel Gustavo Lezcano (41) tenía que estar preso, tras haber sido condenado por robo e intento de homicidio, pero terminó cometiendo un crimen a sangre fría en Merlo , al oeste del Gran Buenos Aires.

La víctima fue el empresario Jorge Abelardo Acosta (64) , al que intentó sacarle su camioneta Ford Ranger Limited para continuar con su huida, ya que venía de robar un Peugeot 207 en la calle México al 600, en Libertad, a unos siete kilómetros de distancia.

Apenas le disparó en el pecho a la víctima en la esquina de avenida Balbín (ruta provincial 40) y la calle Salta, en pleno centro de Merlo, pasó un patrullero , sin advertir que era el prófugo, quien no pudo arrancar el coche tras el impacto contra otro vehículo detenido adelante y se fue caminando.

Según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, Lezcano volvió a robar a mano armada a metros de la escena del crimen, en Balbín y Córdoba, de donde se llevó una Renault Kangoo, propiedad de un hombre de 61 años.

La camioneta terminó sobre la vereda, contra un comercio, después de una breve persecución, en Presidente Cámpora y Pavón, a tres cuadras y media. Lezcano se tiroteó allí con la Policía y cometió un nuevo robo. Esta vez escapó en una Citroën Berlingo, pero a casi mil metros chocó en Hipólito Yrigoyen y Garay.

Allí terminó detenido y los agentes del Comando de Patrullas de Merlo le secuestraron una pistola marca Astra A-75, calibre 9 milímetros, con pedido de secuestro.

Las fuentes dijeron a este diario que Lezcano tenía pedido de captura de abril de 2024 . La orden había sido emitida por el titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Mercedes, a cargo del juez Ricardo Fabio Oliveira Buscarini.

La causa era de mayo de 2016, por " asociación ilícita, robo calificado, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio criminis causa en grado de tentativa ", del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, que le había dictado una condena (cuyo monto no trascendió).

Nacido en la provincia del Chaco (sus padres son de Presidencia Roque Sáenz Peña), el sospechoso se ocultaba en Merlo.

Este domingo, Lezcano se negó a declarar en indagatoria ante la fiscal Adriana Sánchez Corripio , de la UFI N° 8 de Morón, quien lo imputó por el homicidio criminis causa del empresario, los cuatro hechos de robo automotor -uno en grado de tentativa-, resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de guerra.

Papá de cuatro hijos , Acosta tenía una empresa de transportes familiar y, además, era dueño de un salón para eventos que también contaba con patio cervecero y resto bar, en Calle Real al 2000, en Libertad.

La víctima murió en el asiento del conductor de la Ranger. Se había detenido frente a una casa de repuestos, para comprar algo para uno de sus camiones, y tenía un bolso con pesos y dólares que el asesino no llegó a robarle.

"Qué triste noticia, me quedé helado. Que en paz descanses Jorge, me queda un gran recuerdo tuyo, nunca me voy a olvidar de la motivación y las palabras que me diste alguna vez. Fuiste una gran persona, exitoso en todo! Siempre voy a estar agradecido con vos! ", escribió en las redes sociales el usuario Jaime Son.

Desde la iglesia Misión Evangelística indicaron: " En el día de hoy nos llegó la noticia que el hermano Jorge Acosta había sufrido un asalto donde a raíz de eso perdió su vida".

"Gracias hermano por todo lo que acompañó y ayudó a la iglesia, como usted siempre lo decía era su casa, éramos su familia y el lugar donde encontró paz, lo vamos a extrañar mucho y esperamos que el señor pueda traer paz y consuelo a su familia... nos ganó la carrera, que Dios lo reciba en sus brazos!!" , completaron.

Fuente: Clarín